امام جمعه گلستان: زائران اربعین مدافعان امنیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سجاد موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلستان، با اشاره به جایگاه نماز جمعه و تحولات روز کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.
وی که امام جمعه گلستان است، اظهار کرد: نماز جمعه تجلی اسلام اجتماعی و سیاسی، تریبون مطالبات مردم، بیان خدمات نظام اسلامی و از مهمترین عوامل تقویت وحدت و انسجام جامعه است.
موسوی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، بر جنگ رسانهای و عملیات روانی متمرکز شده است، افزود: دشمن با بهرهگیری از فضای مجازی، شبکههای ماهوارهای و برخی رسانهها به دنبال بزرگنمایی اختلافات، القای ناامیدی و تضعیف انسجام ملی است و مقابله با این جنگ، نیازمند بصیرت و حفظ وحدت حول محور ولایت است.
امام جمعه گلستان در پاسخ به پرسش برخی شهروندان درباره سفر اربعین، تصریح کرد: زائران اربعین امروز مدافعان امنیت هستند و خیابانهای ایران امتداد مسیر کربلاست؛ از این رو میتوان با برنامهریزی مناسب و کوتاه کردن سفر زیارتی، ضمن حضور در راهپیمایی اربعین، در صحنههای دفاع از امنیت و حمایت از کشور نیز نقشآفرین بود.
وی در پایان با تأکید بر وحدت ملت ایران، خاطرنشان کرد: مردم ایران در برابر هرگونه تهدید و تجاوز یکپارچه ایستادهاند و حفظ همبستگی ملی، مهمترین عامل ناکامی دشمنان خواهد بود.
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