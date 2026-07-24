به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستمی ظهر امروز پیش از خطبه های نمازجمعه اراک بمناسبت هفته ملی مهارت اظهار کرد: اجرای سند تحول آموزش‌های مهارتی استان با حمایت استاندار مرکزی ابتدای سال جاری در قالب برنامه‌ای اجرایی سه‌ساله وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی افزود: توسعه آموزش‌های هوش مصنوعی با هدف تربیت نیروی متخصص و کاهش وابستگی فناورانه کشور دنبال می‌شود و مرکز تخصصی این حوزه در ساوه راه‌اندازی شده است.

رستمی با بیان اینکه ۳۱ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان‌های استان فعال است تصریح کرد: این مراکز با بهره‌گیری از مربیان متخصص، نیروی انسانی مجرب و تجهیزات کارگاهی، خدمات آموزشی خود را ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۵ کارگاه آموزشی در مراکز فنی و حرفه‌ای استان فعال است و آموزش‌های مهارتی در حدود ۴۶۰ حرفه به متقاضیان ارائه می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: آموزش مهارتی می‌تواند فاصله میان دانش نظری و توانایی عملی را کاهش داده و زمینه ارائه خدمات، تولید محصول و رفع نیازهای جامعه را فراهم کند.

وی افزود: در سال گذشته ۳۶ هزار نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان آموزش دیدند و در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز ۷ هزار و ۶۰۰ نفر نیز دوره‌های مهارتی را فرا گرفتند.

رستمی بیان کرد: طی چهار سال گذشته میزان حضور مهارت‌آموزان در مراکز فنی و حرفه‌ای استان هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش توجه جامعه به اهمیت مهارت‌آموزی است.

ارزیابی آموزشگاه‌های آزاد از نظارت سنتی به پایش هوشمند تغییر می‌کند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی گفت: سامانه هوشمند اعتبارسنجی آموزشگاه‌های آزاد با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های بزرگ، طراحی و اجرا شده و با جایگزینی روش‌های سنتی نظارت، بر سنجش کیفیت واقعی، اثربخشی آموزش‌ها و عملکرد میدانی آموزشگاه‌ها تمرکز دارد.

وی افزود: این سامانه بر اساس شش معیار اصلی شامل کیفیت، اثربخشی، زیرساخت‌ها، انطباق با بازار کار، حاکمیت و بهبود مستمر طراحی شده است و با ایجاد شفافیت، ارتقای کیفیت آموزشی و ارائه بازخوردهای مستمر، زمینه رقابت سالم و توسعه زیست‌بوم مهارت را فراهم می‌کند.

رستمی تصریح کرد: رویکرد این سامانه تشویقی و توسعه‌محور است و به آموزشگاه‌ها کمک می‌کند با بهره‌گیری از ارزیابی‌های دقیق، عملکرد خود را به‌صورت مستمر بهبود دهند.

وی ادامه داد: این سامانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری آموزش‌های مهارتی، هدایت صحیح افراد به سمت مشاغل متناسب با توانمندی‌ها و نیازهای بازار کار طراحی شده‌اند و می‌توانند نقش مؤثری در کاهش عدم تطابق میان رشته‌های آموزشی، مهارت‌های فردی و فرصت‌های شغلی ایفا کنند.

رستمی تاکید کرد: رویکرد جدید آموزش‌های مهارتی، صرفاً تربیت نیروی کار نیست، بلکه ایجاد مسیر مشخص از شناخت استعدادها، آموزش هدفمند، کسب مهارت و اتصال به فرصت‌های شغلی است تا افراد بتوانند با اطمینان بیشتری مسیر حرفه‌ای خود را انتخاب کنند.

وی گفت: توسعه این زیرساخت‌های هوشمند، گامی مهم در جهت تحقق اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و پاسخگویی دقیق‌تر به نیازهای آینده بازار کار خواهد بود.