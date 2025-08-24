  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

عزاداری خیابانی شهادت امام رضا (ع) در تبریز

عزاداری خیابانی شهادت امام رضا (ع) در تبریز

تبریز-مردم تبریز به مناسبت شهادت امام رضا (ع) و روز آخر صفر باحضور باشکوه خود در خیابان‌ها عزاداری کردند.

دریافت 87 MB
کد خبر 6569025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها