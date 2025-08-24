https://mehrnews.com/x38QXL ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷ کد خبر 6569025 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷ عزاداری خیابانی شهادت امام رضا (ع) در تبریز تبریز-مردم تبریز به مناسبت شهادت امام رضا (ع) و روز آخر صفر باحضور باشکوه خود در خیابانها عزاداری کردند. دریافت 87 MB کد خبر 6569025 کپی شد مطالب مرتبط مردم تبریز در سوگ شهادت امام رضا (ع) عزاداری روز شهادت امام رضا(ع) در تبریز اطلاعیه اجتماع عزاداری سالروز شهادت امام رضا(ع) در تبریز برچسبها تبریز حرم امام رضا (ع) امام رضا(ع)
