آئین غبارروبی قبور مطهر شهدا در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح یکشنبه در آئین غبارروبی قبور مطهر شهدا که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام رضا (ع) و تبریک فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: خدمتگزاری به مردم فرصت و توفیق بزرگی است که همه ی مدیران باید قدردان آن باشیم.

رضا مقاتلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای والامقام، افزود: شعار هفته دولت امسال «۱۲ ماه تلاش و ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده که یادآور ایستادگی مقتدرانه ایران اسلامی در برابر دشمنان است؛ دفاعی که در جنگ ۱۲ روزه، خود را به خوبی نشان داد و دشمنان را وادار به آتش‌بس کرد.

مقاتلی با بیان اینکه هفته دولت بهترین فرصت برای انعکاس خدمات نظام و دولت در مسیر امیدآفرینی است، گفت: در این هفته باید دستاوردها و اقدامات دولت به‌طور شفاف برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی شود تا ضمن تقویت امید اجتماعی، زمینه افزایش مشارکت عمومی نیز فراهم گردد. ما مدیون مردم هستیم و همراهی مردم بزرگ‌ترین سرمایه ما است.

فرماندار شهرستان دشتی گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۵۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.