رسانه نقش پررنگی در ایجاد وفاق و انسجام ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب به مناسبت روز خبرنگار با حضور در خبرگزاری صدا و سیمای مرکز بوشهر، ضمن دیدار با مدیرکل این مرکز و اهدا شاخه گل، از تلاش‌های خبرنگاران رسانه ملی در استان تقدیر و تشکر کرد.

فرماندار دشتی با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های مجموعه صدا و سیما اظهار کرد: اقدامات این سازمان در جریان جنگ ۱۲ روزه، ماندگار و قابل تقدیر است.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های شهرستان از طریق رسانه ملی یک ضرورت است و صدا و سیما می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند و در این راستا ضمن تقدیر از اقدامات صدا و سیمای استان در زمینه انعکاس موضوعات مختلف شهرستان دشتی و کمک به معرفی ظرفیت‌های دشتی خواستار تقویت این رویه در خصوص شهرستان هستیم.

مقاتلی با بیان اینکه نیاز امروز نظام و دولت، اتحاد، انسجام و وحدت است، افزود: صدا و سیما در این زمینه نقش پررنگ و تعیین‌کننده‌ای دارد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان دشتی گفت: باید با تلاش مشترک این ظرفیت‌ها را به‌خوبی معرفی کنیم و ارتباط بین شهرستان‌ها و صدا و سیما را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی همچنین ضمن تقدیر از حضور فرماندار دشتی در صدا و سیمای مرکز استان از برنامه‌ریزی برای تولید یک مستند فاخر درباره ظرفیت شهرستان‌های استان و دشتی خبر داد.