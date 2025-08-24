  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

لزوم رسیدگی به مشکلات درمانی والدین شهدا در دشتی

بوشهر- فرماندار دشتی بر رسیدگی به مشکلات درمانی خانواده شهدا به ویژه والدین شهدا در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح یکشنبه به همراه مشاور ایثارگران وزیر نفت و جمعی از مدیران شهرستان به مناسبت هفته دولت با خانواده‌های معظم شهید ابراهیم ابراهیمی و شهید ایمان قائدی در شهر خورموج دیدار و گفتگو کردند.

رضا مقاتلی در این دیدار با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: دیدار با خانواده‌های شهدا فرصتی ارزشمند برای مسئولان جهت تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا است و ما باید قدردان ایثار و رشادت فرزندان این سرزمین باشیم.

وی افزود: پدران و مادران شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و بر همین اساس رسیدگی به مشکلات آن‌ها از جمله در حوزه درمان و مسائل معیشتی در اولویت قرار دارد.

مقاتلی تاکید کرد: مشکلات خانواده‌های معظم شهدا با جدیت پیگیری و دنبال می‌شود و دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند در خدمت‌رسانی به این قشر عزیز از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز جامعه مرهون خون پاک شهداست و مسئولان باید با خدمت بی‌منت به مردم و تلاش مضاعف در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور، ادامه‌دهنده راه شهیدان باشند.

