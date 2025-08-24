لزوم رسیدگی به مشکلات درمانی والدین شهدا در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح یکشنبه به همراه مشاور ایثارگران وزیر نفت و جمعی از مدیران شهرستان به مناسبت هفته دولت با خانوادههای معظم شهید ابراهیم ابراهیمی و شهید ایمان قائدی در شهر خورموج دیدار و گفتگو کردند.
رضا مقاتلی در این دیدار با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: دیدار با خانوادههای شهدا فرصتی ارزشمند برای مسئولان جهت تجدید میثاق با آرمانهای شهدا است و ما باید قدردان ایثار و رشادت فرزندان این سرزمین باشیم.
وی افزود: پدران و مادران شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و بر همین اساس رسیدگی به مشکلات آنها از جمله در حوزه درمان و مسائل معیشتی در اولویت قرار دارد.
مقاتلی تاکید کرد: مشکلات خانوادههای معظم شهدا با جدیت پیگیری و دنبال میشود و دستگاههای اجرایی شهرستان موظف هستند در خدمترسانی به این قشر عزیز از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: امنیت، آرامش و پیشرفت امروز جامعه مرهون خون پاک شهداست و مسئولان باید با خدمت بیمنت به مردم و تلاش مضاعف در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور، ادامهدهنده راه شهیدان باشند.
