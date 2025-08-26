خانواده شهدا الگوی صبر و استواری در مقابل مشکلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه‌شنبه در بدو ورود به شهرستان دشتی در دیدار با خانواده شهید قائدی ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای والامقام، به روان پاک شهیدان دولت و شهید قائدی ادای احترام کرد.

دکتر زارع گفت: امروز که به مناسبت هفته دولت، افتخار دیدار با شما خانواده معظم شهید برای ما فراهم شده؛ فرصتی دوباره برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان است.

وی افزود: امام راحل عظیم‌الشأن فرمود که خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند این جمله حقیقتاً در قلب و باور همه مردم قرار دارد و خانواده شهدا الگوی صبر، شکیبایی، بزرگ‌منشی و استواری در مقابل مشکلات هستند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: به عنوان خدمتگزاران شما و مردم در دولت وفاق ملی، متأثر از توصیه همیشگی شهدای والامقام، به دنبال تقویت انسجام و اتحاد در جامعه هستیم.