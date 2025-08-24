ریزش ساختمان در حال ساخت در لویزان ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: صبح امروز (جمعه ۲ شهریور ۱۴۰۴) در ساعت ۱۰:۲۱ حادثه ریزش آوار در یک ساختمان نیمه‌کاره در محدوده لویزان، خیابان فرشادی، کوچه کهنویی به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان تجریش منتقل شدند.