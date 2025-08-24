باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سالروز شهادت امام رئوف حضرت علیبن موسیالرضا (ع) در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با تبیین نکات مهمی درباره مسائل روز تأکید کردند: دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیروهای مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیدهاند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمیتوان با جنگ به زانو درآورد و گوش بهفرمان کرد؛ بنابراین، اکنون این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال میکنند که در مقابل، همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملی را حفظ و تقویت کنند.
رهبر انقلاب افزودند: همه باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرتلاش حمایت کنند.
رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؛ این سوال، سوال آسانی به نظر میرسد لکن سوال پیچیدهای است، بیان کردند: جواب این سوال، جواب مهمی است. جواب پیچیدهای است. مال امروز هم نیست این دشمنی، ۴۵ سال است که دولتهای آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتهاند. علت چیست؟
ایشان بیان کردند: در گذشته این علت را کتمان میکردند، تحت عناوین گوناگونی به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان، یا اگر هم میگفتند، به شکل آبرومندانه، میگفتند رفتار ایران میخواهیم عوض بشود؛ گذشتهها اینجور حرف میزدند.
رهبر انقلاب افزودند: این آقایی که امروز سر کار است در آمریکا، مسئله را لو داد؛ آن هدف حقیقی را روشن کرد؛ گفت «ما مقابلهمان با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوشبهفرمان آمریکا باشد.»؛ ما ملت ایران باید این را درست بفهمیم؛ این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکن است یک مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشد؛ مثلاً: «حرفگوشکن باشد»، «ایران، حرفگوشکن [باشد]»؛ به این تعبیر گفته باشد.
حضرت آیتالله خامنهای ادامه دادند: یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران- ایران با این تاریخ، ایران با این عزت ایران، ایران با این ملت- این توقع را دارد که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ، با همه افتخاراتش، گوشبهفرمان او باشد؛ این دشمنیها بهخاطر این است.
ایشان بیان کردند: آمریکا میخواهد ایران گوش به فرمان او باشد، ملت ایران از چنین اهانت بزرگی بهشدت رنجیده میشود و در مقابل آن کس و کسانی که چنین توقع غلطی از ملت ایران دارد، با همهی قدرت میایستد؛ کسانی که میگویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم انجام نمیدهید و مسائل را حل نمیکنید ظاهربین هستند.
در حال تکمیل...
نظر شما