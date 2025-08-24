مهار آتش سوزی ۱۲۰ هکتاری در حاشیه پارک ملی لار

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حفاظت محیط زیست استان تهران، احمد دهقان رئیس اداره پارک ملی لار گفت: روز گذشته یکم شهریورماه، آتش سوزی در محدوده شکارممنوع و در نزدیکی رودخانه دلیچای رخ داد که حدود ۱۲۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی را درگیر کرد.

وی ادامه داد: این حادثه با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و پارک ملی لار و همچنین همراهی جوامع محلی مهار شد.

دهقان اظهار کرد: به علت صعب‌العبور بودن منطقه، امکان دسترسی خودروهای آتش نشانی به کانون‌های آتش وجود نداشت و عملیات مهار تنها با تلاش‌های بی وقفه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، مردم محلی انجام گرفت و روند اطفای حریق بیش از ۱۰ ساعت به طول انجامید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در عملیات مهار این آتش سوزی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و همکاران این یگان حضور فعال داشتند و به همراه نیروهای محلی توانستند از گسترش شعله‌ها جلوگیری کنند.

رئیس اداره پارک ملی لار تصریح کرد: حضور و پشتیبانی دهیاری، بخشداری و شهرداری منطقه در کنار نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، نقش مهمی در مدیریت بحران و مهار سریع آتش داشت.

این مقام مسئول ضمن قدردانی از تمامی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، نهادهای محلی و مردم، تأکید کرد: همکاری نزدیک دستگاه‌های محلی، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و جامعه محلی بار دیگر نشان داد که حفاظت از عرصه‌های طبیعی بدون همدلی و مشارکت جمعی ممکن نیست.