۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

مهار آتش‌ سوزی ۱۴ هکتاری در حاشیه پارک ملی لار

سرپرست اداره پارک ملی لار گفت: آتش‌ سوزی گسترده‌ ای که بخش‌ هایی از حاشیه پارک ملی لار را درگیر کرده بود، با تلاش محیط‌ بانان و مشارکت عشایر منطقه مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میران زاده، سرپرست اداره پارک ملی لار و پلور درباره آتش سوزی ۱۴ هکتاری در حاشیه پارک ملی لار بیان داشت: در این حادثه عرصه‌های طبیعی دچار حریق شد و محیط‌بانان یگان حفاظت پارک بلافاصله وارد عمل شدند و با همکاری مؤثر عشایر منطقه، پس از سه ساعت تلاش مداوم، موفق به خاموش کردن کامل آتش شدند.

وی ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه عشایر افزود: این مشارکت مردمی نقش مهمی در جلوگیری از سرایت آتش به زیستگاه‌های حساس و حیات وحش داشت و خوشبختانه با اقدام به موقع از خسارت‌های بیشتر جلوگیری شد.

میران زاده با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتش سوزی به دلیل خشکسالی، هشدار داد: از گردشگران و جوامع محلی انتظار می‌رود با رعایت نکات ایمنی و خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، محیط‌بانان را در حفاظت از این میراث ارزشمند یاری کنند.

