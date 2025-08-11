  1. جامعه
مهار کامل آتش ‌سوزی مراتع حاشیه پارک ملی لار با همکاری محیط ‌بانان

رئیس اداره پارک ملی لار از اطفای کامل آتش‌ سوزی در مراتع حاشیه این پارک با تلاش محیط ‌بانان و همکاری عشایر و دامداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دهقان رئیس اداره پارک ملی لار گفت: با وجود ممنوعیت ورود گردشگران به داخل پارک ملی لار، بی احتیاطی برخی گردشگران در حاشیه پارک منجر به بروز آتش سوزی شد و پس از دریافت گزارش، محیط‌بانان به سرعت به محل اعزام و با کمک عشایر و دامداران منطقه موفق به مهار کامل آتش شدند.

وی با تأکید بر نقش تعیین کننده جامعه محلی در این عملیات افزود: حضور به موقع دامداران و عشایر، از گسترش حریق جلوگیری کرد و بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی را نشان داد.

دهقان ضمن قدردانی از همکاری مردم، از همه خواست با رعایت مقررات و خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، مانع وقوع چنین حوادثی شوند و در صورت مشاهده دود یا حریق، موضوع را بلافاصله به محیط‌بانان اطلاع دهند.

