مهار کامل آتش ‌سوزی مراتع حاشیه پارک ملی لار با همکاری محیط ‌بانان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دهقان رئیس اداره پارک ملی لار گفت: با وجود ممنوعیت ورود گردشگران به داخل پارک ملی لار، بی احتیاطی برخی گردشگران در حاشیه پارک منجر به بروز آتش سوزی شد و پس از دریافت گزارش، محیط‌بانان به سرعت به محل اعزام و با کمک عشایر و دامداران منطقه موفق به مهار کامل آتش شدند.

وی با تأکید بر نقش تعیین کننده جامعه محلی در این عملیات افزود: حضور به موقع دامداران و عشایر، از گسترش حریق جلوگیری کرد و بار دیگر اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی را نشان داد.

دهقان ضمن قدردانی از همکاری مردم، از همه خواست با رعایت مقررات و خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، مانع وقوع چنین حوادثی شوند و در صورت مشاهده دود یا حریق، موضوع را بلافاصله به محیط‌بانان اطلاع دهند.