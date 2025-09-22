  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

مهار آتش‌سوزی ۲۰ هکتاری در پارک ملی لار توسط محیط‌بانان

سرپرست اداره پارک ملی لار از مهار آتش‌ سوزی ۲۰ هکتاری در پارک ملی لار توسط محیط‌بانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میران زاده سرپرست اداره پارک ملی لار، با بیان اینکه آتش سوزی روز گذشته ۳۰ شهریورماه، رخ داد و به سرعت مراتع منطقه را فرا گرفت، گفت: محیط‌بانان پاسگاه‌های ایرا و کمردشت بلافاصله به محل اعزام شدند و با وجود شرایط سخت جغرافیایی و شدت گسترش شعله‌ها، موفق شدند آتش را به طور کامل خاموش کنند.

وی افزود: این عملیات با وجود محدودیت امکانات، به پشتوانه تعهد و تلاش بی وقفه محیط‌بانان به نتیجه رسید و مانع از گسترش خسارت به عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش شد.

میران زاده با قدردانی از عملکرد محیط‌بانان تأکید کرد: پارک ملی لار یکی از ارزشمندترین ذخایر طبیعی کشور از نظر تنوع زیستی است و حفاظت از آن نیازمند همراهی مردم و نهادهای مسئول است.

سرپرست اداره پارک ملی لار در پایان از شهروندان و گردشگران خواست با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از هرگونه اقدام پرخطر، یاریگر محیط‌بانان در صیانت از این سرمایه ملی باشند.

