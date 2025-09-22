به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میران زاده سرپرست اداره پارک ملی لار، با بیان اینکه آتش سوزی روز گذشته ۳۰ شهریورماه، رخ داد و به سرعت مراتع منطقه را فرا گرفت، گفت: محیط‌بانان پاسگاه‌های ایرا و کمردشت بلافاصله به محل اعزام شدند و با وجود شرایط سخت جغرافیایی و شدت گسترش شعله‌ها، موفق شدند آتش را به طور کامل خاموش کنند.

وی افزود: این عملیات با وجود محدودیت امکانات، به پشتوانه تعهد و تلاش بی وقفه محیط‌بانان به نتیجه رسید و مانع از گسترش خسارت به عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش شد.

میران زاده با قدردانی از عملکرد محیط‌بانان تأکید کرد: پارک ملی لار یکی از ارزشمندترین ذخایر طبیعی کشور از نظر تنوع زیستی است و حفاظت از آن نیازمند همراهی مردم و نهادهای مسئول است.

سرپرست اداره پارک ملی لار در پایان از شهروندان و گردشگران خواست با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از هرگونه اقدام پرخطر، یاریگر محیط‌بانان در صیانت از این سرمایه ملی باشند.