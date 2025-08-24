حضور ۱۰۰۰ نیروی پلیس برای تامین امنیت مراسم جاماندگان ارض طوس

سرهنگ شهرام امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار یک‌هزار نیروی پلیس برای تأمین امنیت مراسم پیاده‌روی ارض طوس خبر داد.

این مراسم که با حضور پرشور زائران در منطقه برگزار شد، تحت تدابیر امنیتی و ترافیکی گسترده به انجام رسید.

جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور و یگان‌های امدادی در نقاط کلیدی مسیر پیاده‌روی مستقر شدند تا ضمن مدیریت ترافیک، از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنند، این نیروها همچنین خدمات امدادی و بهداشتی را به زائران ارائه کردند تا مراسم در فضایی امن و آرام برگزار شود.

سرهنگ امیریان با اشاره به همکاری نزدیک میان پلیس و دیگر نهادها، از مشارکت فعال مردم در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی قدردانی کرد و افزود: همکاری زائران با نیروهای انتظامی نقش بسزایی در برگزاری منظم و بدون حادثه این مراسم داشت.