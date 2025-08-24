ورود فرمانداری به ماجرای نزاع دسته جمعی در اسلامشهر

علیرضا جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل پرونده قضائی و صدور دستور پیگیری نزاع دستهجمعی در روستای ملکآباد خبر داد و گفت: که وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.
جعفری در واکنش به فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، اظهارداشت: این نزاع در محدوده شهرک کامیونداران در بخش مرکزی اسلامشهر صورت گرفته و پس از اطلاع از این حادثه، بلافاصله اقدامات قانونی لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شد و پروندهسازی برای بررسی دقیق موضوع انجام گرفت.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با عوامل این نزاع افزود: دستورات قضائی لازم برای پیگیری این پرونده اخذ شده و با افرادی که در این حادثه نقش داشتهاند، مطابق با قانون برخورد خواهد شد.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری اسلامشهر ضمن قدردانی از تلاشهای نیروی انتظامی در برقراری امنیت، تصریح کرد: آرامش کامل به منطقه بازگشته و هیچ گونه نگرانی امنیتی در حال حاضر وجود ندارد.
جعفری همچنین از همکاری شهروندان برای حفظ نظم و امنیت در منطقه خواست و تأکید کرد که دستگاههای امنیتی و قضائی در راستای تأمین آرامش عمومی، با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال خواهند کرد.
نظر شما