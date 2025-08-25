خبرگزاری مهر - گروه استانها: شرکت ماشینسازی لرستان، یکی از قدیمیترین و با اعتبارترین مجموعههای صنعتی استان، طی سالهای اخیر پس از احیا و بازسازی توانسته با بهرهگیری از فناوریهای روز و همکاری فنی با شرکتهای معتبر، ظرفیت طراحی و ساخت انواع بویلرهای نیروگاهی، تجهیزات مکانیکی ثابت تحت فشار و سازههای فلزی سنگین را به دست آورد.
ماشینسازی لرستان؛ مجموعهای با تجهیزات بینظیر
مسئولان شرکت ماشینسازی لرستان با اشاره به تجهیزات منحصر به فرد این مجموعه، میگویند: «دستگاههایی که در این شرکت موجود است، مشابه آنها در کشور یا وجود ندارد و یا بسیار محدود است.»
این موضوع نشاندهنده توانمندی بالای این کارخانه در زمینه تولید و فناوریهای نوین صنعتی است.
این کارخانه نه تنها در سطح ملی، بلکه در بازارهای بینالمللی نیز شناخته شده و پروژههای حساس و بزرگی از جمله دیگهای بخاری برای پتروشیمی کنگان را اجرا کرده است.
با این حال، مجموعه ماشینسازی لرستان با چالشهای متعددی روبهرو است که برخی از آنها ساختاری و برخی اجرایی هستند.
مشکلات مربوط به تأمین ارز و تسهیلات بانکی، محدودیت سرمایه در گردش، قطعی برق، مسدود شدن حسابهای بانکی و حتی زمزمه تعدیل نیرو، موانع اصلی پیش روی این کارخانه محسوب میشوند.
به گفته مسئولان، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نفر در کارخانه مشغول فعالیت هستند و ظرفیت افزایش نیروی کار تا هزار نفر نیز وجود دارد، مشروط بر فراهم شدن زیرساختها و تسهیلات لازم.
چالشها و نیازهای مالی و خدماتی
مسائل مالی و زیرساختی، مهمترین دغدغههای مدیران این شرکت عنوان شده است تا در سالی که به نام «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده است لزوم رفع دغدغههای تولیدکنندگان دوچندان شود.
در این راستا، تأمین ۲۵ میلیون دلار ارز برای خرید تجهیزات و مواد اولیه یکی از ضرورتهای فوری مجموعه اعلام شد. همچنین هماهنگی بیشتر با دستگاههای خدماترسان از جمله برق و بیمه به منظور استمرار فعالیتهای تولیدی و صنعتی، از دیگر نکات مورد تأکید بوده است.
مدیرعامل شرکت ماشینسازی لرستان در این زمینه پیش از این اعلام کرده بود: «از ۲۵ میلیون یورو سهمیهای برای ثبت سفارش برخوردار هستیم از بهمن ماه تا پریروز یک میلیون یورو آن تخصیص یافته است.»
این در حالیست که مدیرکل صنعت و معدن لرستان در واکنش به این موضوع میگوید: «این موضوع بخشی به خود مجموعه و بخشی نیز به وزارت صمت مربوط میشود.»
تأمین ارز برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و همچنین هماهنگی بیشتر با دستگاههای خدماترسان از جمله برق و بیمه، از دیگر نیازهای فوری کارخانه محسوب میشود.
ماشینسازی لرستان؛ اعتبار بینالمللی در صنعت کشور
رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، در این رابطه با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت ماشینسازی لرستان بر جایگاه بینالمللی این مجموعه صنعتی و ضرورت حمایت بدون ایجاد مانع تأکید کرد و نسبت به مشکلات ناشی از قطعی برق و مسدود شدن حسابهای بانکی گلایه کرد.
رضا سپهوند در این رابطه به مهر گفت: همین دیگهای بخاری که در کارخانه مشاهده میکنید، برای پتروشیمی کنگان تولید شدهاند. وقتی کار از تمام صنایع ماشینسازی کشور میآید و در نهایت به صنایع ماشینسازی لرستان سپرده میشود، نشاندهنده اعتبار بینالمللی این مجموعه است.
وی با تأکید بر جایگاه مهم این کارخانه در سطح ملی و جهانی افزود: بنابراین هیچ کارشناس یا مدیر استانی حق ندارد برای این صنعت مشکل ایجاد کند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی به مشکلات موجود در روند فعالیت کارخانه اشاره کرد و گفت: مجموعههایی که باید کارها را تسهیل کنند، در عمل با قطعی برق و مسدود شدن حسابها مواجه کردهاند؛ حتی برای اعداد و ارقامی پایین در حدود ۲۰۰ میلیون تومان!
ضرورت حمایت و رفع موانع
سپهوند با تأکید بر اهمیت تسهیل امور برای شرکتهای صنعتی، خاطرنشان کرد که حمایتهای قانونی و مدیریتی بدون ایجاد مانع، شرط اصلی حفظ و ارتقای جایگاه بینالمللی ماشینسازی لرستان است.
وی افزود: اگر این مسائل بهدرستی مدیریت شود، این مجموعه میتواند نقش مؤثری در پروژههای ملی و بینالمللی ایفا کند.
رضا سپهوند در توضیح مشکلات مالی و بانکی این مجموعه گفت: دوم، مسائل در سطح ملی وجود دارد؛ وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن باید تسهیلات ارزی را فراهم کنند. در حال حاضر، درخواست ۲۵ میلیون دلار برای این مجموعه ارائه شده است.
وی افزود که تأمین این تسهیلات برای خرید تجهیزات و مواد اولیه، عاملی کلیدی در استمرار فعالیتهای تولیدی و توسعه ظرفیتهای کارخانه محسوب میشود.
انتقاد از واگذاری پروژهها به خارج از استان
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس نسبت به واگذاری برخی تجهیزات و پروژههای عمرانی و صنعتی در دست اجرا در استان به شرکتهای خارج از لرستان انتقاد کرد و گفت: یک پروژه ۷۰۰۰ تنی مربوط به ملل را به ماشینسازی اصفهان دادند؛ این اقدامات باعث از بین رفتن فرصتهای اشتغال در استان، کاهش درآمد و مالیات و محرومیت اقتصاد لرستان شده است.
یک پروژه ۷۰۰۰ تنی را به ماشینسازی اصفهان دادند؛ این اقدامات باعث از بین رفتن فرصتهای اشتغال در استان، کاهش درآمد و مالیات و محرومیت اقتصاد لرستان میشود
وی تأکید کرد که حفظ پروژهها در استان و حمایت از صنایع داخلی، تنها راه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه است.
سپهوند با اشاره به جایگاه بینالمللی ماشینسازی لرستان گفت: این کارخانه ظرفیت بالایی در تولید تجهیزات صنعتی و نیروگاهی دارد و باید با حمایتهای ملی و استانی، بدون ایجاد مانع، فعالیت خود را ادامه دهد.
وی افزود: مدیران استانی و کارشناسان نباید با تصمیمات غیرکارشناسی، مانع رشد و توسعه این مجموعه شوند؛ تسهیل امور بانکی، خدماتی و اجرایی، شرط اصلی حفظ اعتبار بینالمللی این صنعت است.
سیاست حمایتی استانداری برای صنایع داخلی
امید امیدی شاهآباد، معاون اقتصادی استانداری لرستان هم اعلام کرد که در شورای برنامهریزی استان تصمیم گرفته شده دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت پروژه دارند، مکلف شوند از تولیدات داخلی و به ویژه محصولات شرکت ماشینسازی لرستان در اجرای پروژهها استفاده کنند.
امیدی شاهآباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما این موضوع را در شورای برنامهریزی مصوب کردیم؛ دستگاههای اجرایی که پروژههایشان از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود، موظف خواهند بود پیمانکاران خود را ملزم کنند که در خریدهایشان از محصولات داخلی استفاده کنند.
وی افزود: این الزام حتی باید در اسناد مناقصه لحاظ شود تا پیمانکاران ملزم به بهرهگیری از تولیدات داخلی شوند.
بحث ما فقط محدود به این کارخانه نیست و هدف استفاده از کلیه محصولات و تولیدات استان لرستان در پروژههای استانی است
معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیتهای کارخانه ماشینسازی لرستان گفت: بحث ما فقط محدود به این کارخانه نیست و هدف استفاده از کلیه محصولات و تولیدات استان لرستان در پروژههای استانی است.
وی تأکید کرد که این سیاست میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری پروژهها، اشتغال و درآمدزایی در استان را نیز تقویت کند و به توسعه پایدار صنایع داخلی کمک کند.
ظرفیت بالقوه افزایش اشتغال
در کارخانه ماشینسازی لرستان هماکنون بیش از ۳۰۰ نفر نیرو مشغول فعالیت هستند. این کارکنان در بخشهای مختلف تولید، طراحی و مهندسی این مجموعه صنعتی فعالاند و نقش کلیدی در تحقق پروژههای ملی و بینالمللی دارند.
مدیرعامل ماشینسازی لرستان در این زمینه گفت: افزایش تعداد نیرو تا هزار نفر امکانپذیر است، مشروط بر اینکه امکاناتی فراهم شود که هم بتوانیم راحتتر کار کنیم و هم بتوانیم پروژههای بیشتری را دریافت کنیم.
وی افزود که ایجاد زیرساختهای لازم و تسهیل روند اجرایی پروژهها، میتواند علاوه بر افزایش اشتغال، بهرهوری و ظرفیت تولید کارخانه را نیز بهطور قابل توجهی ارتقا دهد.
بنابراین گزارش، کارشناسان و مسئولان محلی تأکید دارند که حمایتهای مالی، تسهیلات ارزی و زیرساختی، همراه با سیاستهای تشویقی برای جذب پروژههای داخلی و ملی، عامل اصلی توسعه پایدار و حفظ جایگاه بینالمللی ماشینسازی لرستان خواهد بود.
حمایت از واحد صنعتی قدیمی استان
معاون اقتصادی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه ماشینسازی لرستان یکی از واحدهای صنعتی قدیمی استان است و انتظار داریم با حمایتهای لازم، این کارخانه بتواند پربارتر و بهتر عمل کند.
وی افزود که برخی مشکلات در زمینه تخصیص ارز وجود داشت که با پیگیریهای انجام شده در دو تا سه هفته گذشته، یک میلیون و پنجاه هزار دلار ارز برای خرید مواد اولیه تخصیص یافته است. این اقدام موجب شد که فعالیتهای تولیدی کارخانه از سر گرفته شود.
معاون اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین پیگیر تخصیص ۱۲ و نیم میلیون دلار دیگر هستیم که ظرف چند ماه آینده مصوب شود تا مجموعه بتواند تولید خود را افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به حمایتهای بانکی گفت: با پیگیریهایی که انجام شد، ۲۶۰ میلیارد تومان از بانک صنعت و معدن برای سرمایه در گردش مجموعه مصوب شد تا بتواند تولیدات خود را توسعه داده و درآمد بیشتری کسب کند.
تعدیل نیرو؛ آری یا خیر؟
امیدی شاهآباد تأکید کرد که هدف این اقدامات، ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه ماشینسازی لرستان و افزایش اشتغال و بهرهوری در استان است. وی افزود که با حمایتهای مستمر دولتی و رفع موانع مالی، این کارخانه میتواند نقش مؤثری در پروژههای ملی و بینالمللی ایفا کند.
امیدی شاهآباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر برخی مشکلات کارگری وجود داشت و قرار بود حدود ۵۰ نفر از نیروها تعدیل شوند. با تصمیماتی که در جلسه اخیر اتخاذ شد، این ۵۰ نفر در محل کار خود باقی میمانند و امیدواریم در ماههای آینده، با تخصیص ارز و دریافت پروژههای جدید، امکان جذب نیروهای بیشتری نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که مطرح شد، مربوط به پیمانکارانی است که در استان فعالیت میکنند. برخی مواقع پیش میآید که پیمانکاران برای تأمین محصولات فلزی، از استانهای دیگر خرید میکنند.
معاون اقتصادی استانداری توضیح داد: در شورای برنامهریزی مصوب شد، دستگاههای اجرایی که از محل بودجه عمومی دولت پروژه دارند، موظف شدند پیمانکاران خود را ملزم کنند که محصولات مورد نیاز را از تولیدات استان تأمین کنند. این الزام حتی باید در اسناد مناقصه لحاظ شود تا خریدها به پیمانکاران داخلی استان سپرده شود.
لزوم همکاری بین بخشی دستگاههای دولتی، بانکها و مدیریت کارخانه
به گزارش مهر، با توجه به ظرفیتهای فنی و صنعتی بالای شرکت ماشینسازی لرستان و جایگاه بینالمللی این مجموعه، رفع موانع مالی، اجرایی و زیرساختی میتواند زمینه توسعه پایدار، افزایش تولید و اشتغال در استان را فراهم کند.
اقدامات حمایتی انجام شده از جمله تخصیص ارز برای مواد اولیه، تسهیلات سرمایه در گردش و الزام پیمانکاران به استفاده از تولیدات داخلی، نشاندهنده عزم مدیریت استانی و ملی برای تقویت صنایع بومی است.
کارشناسان معتقدند که اگر همکاری بین بخشی بین دستگاههای دولتی، بانکها و مدیریت کارخانه ادامه یابد و سیاستهای حمایت از تولید داخلی بهطور کامل اجرا شود، ماشینسازی لرستان میتواند علاوه بر ایفای نقش کلیدی در پروژههای ملی، به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی استان و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار عمل کند.
با توجه به ظرفیتهای بالای تولید، جایگاه بینالمللی، و اقدامات حمایتی در حال انجام، ماشینسازی لرستان میتواند نقشی کلیدی در توسعه صنعتی استان و ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال پایدار ایفا کند؛ به شرط آنکه موانع اجرایی و مالی همچنان رفع شوند و سیاستهای حمایت از تولید داخلی بهطور کامل اجرا گردد.
نظر شما