  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

جامعه ورزشی: متعهدیم در برابر تفرقه افکنی ها بایستیم

جامعه ورزشی: متعهدیم در برابر تفرقه افکنی ها بایستیم

جامعه ورزش در پی بیانات ارزشمند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانیه‌ای در حمایت و پایبندی به اندیشه‌های معظم‌له و تاکید بر استمرار از اتحاد مقدس و عظیم ملت ایران صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، متن بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی، متشکل از فدراسیون‌های ورزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، در پی بیانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام، بر خود فرض می‌داند که با همه توان در مسیر تحقق منویات ایشان حرکت کند.

بی‌گمان، اتحاد مقدس و عظیم ملت ایران که معظم‌له از آن به‌عنوان «سپر پولادین» یاد کردند، میراثی گرانبها و سرمایه‌ای راهبردی برای صیانت از کشور و استمرار پیشرفت آن است.

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی بر این باور است که حفظ و تقویت این سرمایه ملی، ضرورتی حیاتی برای همه نسل‌ها و همه اقشار ملت است.

ما، ورزشکاران و جوانان این سرزمین، با الهام از اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب، خود را متعهد می‌دانیم که در برابر هر تلاشی برای تفرقه‌افکنی و سست‌کردن همبستگی ملی ایستادگی کنیم و نقش تاریخی خویش را همچون دفاع مقدس دوازده روزه در تقویت انسجام اجتماعی، همراهی با ملت شریف ایران و پشتیبانی از خدمتگزاران کشور، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم و دولت پرتلاش، ایفا نماییم.

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی با صلابت و عزمی راسخ، استمرار این همراهی را وظیفه ملی و دینی خود دانسته و بر آن است تا همچون گذشته، سهم خود را در پاسداری از «اتحاد مقدس و عظیم ملت ایران» به بهترین شکل ادا کند.»

کد خبر 6569179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها