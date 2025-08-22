امام جمعه ایلام: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار کریمی‌تبار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تسلیت ایام ارتحال جانسوز پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: این روزها از مصیبت‌بارترین ایام تاریخ مسلمانان است که باید با تأسی از سیره اهل‌بیت (ع) در مسیر صبر و استقامت گام برداریم.

وی در ادامه به نبرد ۱۲ روزه و حمایت آشکار آمریکا و ناتو از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: امروز در جبهه دفاع قرار داریم و باید آماده باشیم، چرا که در این دنیا کشور ضعیف محکوم به فناست. همان‌طور که پیامبر اکرم (ص) در فتح مکه با تدبیر، دشمن را مرعوب کرد، امروز هم دفاع ۱۲ روزه ملت ایران نشان داد که ایران اسلامی مقتدر است و سیاستمداران جهان به این حقیقت اعتراف کردند. دشمنان وقتی قدرت جمهوری اسلامی ایران را دیدند، مجبور به پذیرش آتش‌بس شدند.

امام جمعه ایلام خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد، اما مشکلات مردم در سرزمین‌های اشغالی به‌مراتب بیشتر است. وظیفه حاکمان حل مشکلات است و نباید با بزرگ‌نمایی ضعف‌ها چراغ سبز به دشمن داد. همان‌گونه که دشمن خسارت‌های خود از موشک‌های ایران را پنهان می‌کند، ما نیز نباید با ساده‌انگاری یا خیانت، ضعف‌های کشور را فریاد بزنیم.

وی با یادآوری سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «جنگ تحمیلی به این دلیل آغاز شد که دشمن در ما احساس ضعف کرد» گفت: نباید اجازه دهیم دشمن بار دیگر چنین تصوری از ملت ایران داشته باشد. دشمنان می‌خواهند ما را به تسلیم در برابر آمریکا بکشانند و کسانی که در داخل این مسیر را دنبال می‌کنند، بزرگ‌ترین خیانت را مرتکب می‌شوند.

امام جمعه ایلام با انتقاد شدید از بیانیه اخیر جبهه اصلاحات اظهار داشت: این بیانیه دقیقاً خواسته آمریکا و اسرائیل را بازگو می‌کند. آیا این خدمت به مردم است یا خیانت به سرزمین اسلامی؟ در این بیانیه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و مذاکره با آمریکا مطرح شده است؛ همان راهی که لیبی رفت و سرانجام آن را دیدیم. امروز باید از سرنوشت اوکراین درس عبرت گرفت؛ کشوری که با اعتماد به آمریکا منابع و خاک خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: در این بیانیه حتی خواسته شده نیروهای مسلح به پادگان‌ها بازگردند و از فعالیت‌های اقتصادی دست بکشند، در حالی که خدمات نیروهای مسلح ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، سدها، اسکله‌ها و پالایشگاه‌ها بوده است؛ کارهایی که خارجی‌ها حاضر به انجامش نشدند. پایتخت‌نشینانی که این بیانیه را نوشته‌اند کافی است نگاهی به مترو و اتوبان‌ها بیندازند تا ببینند بدون تلاش نیروهای مسلح چه می‌شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام ادامه داد: خوشبختانه برخی اصلاح‌طلبان منصف از این بیانیه اعلام برائت کرده‌اند. از سایر اصلاح‌طلبانی که دل در گرو نظام دارند نیز انتظار می‌رود انزجار خود را از این بیانیه شیطانی اعلام کنند.

امام جمعه ایلام در پایان تأکید کرد: امروز بنا به دستور رهبر معظم انقلاب بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم و نباید اجازه دهیم چنین بیانیه‌هایی صدای دشمن در داخل کشور باشد. ملت ایران مقتدر است و هرگز تسلیم خواسته‌های آمریکا و اسرائیل نخواهد شد.