به گزارش خبرنگار مهر، آرین نصیری شامگاه پنجشنبه در یادهای شهدای روستای زانوس کجور در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات گازی کشور، اعلام کرد که هیچ‌گونه وقفه‌ای در جریان تأمین گاز کشور ایجاد نشده است.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های گازی در جریان حملات اخیر افزود: همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران با تلاش شبانه‌روزی توانستند تمامی آسیب‌ها را برطرف کنند و هیچ اختلالی در تأمین انرژی برای مردم ایجاد نشد.

وی گفت: در این حملات بیش از ۸۴ نقطه در تهران و ۱۹۶ نقطه در سراسر کشور مورد اصابت قرار گرفت، اما با اقدام سریع تیم‌های امداد و بهره‌برداری، هیچ مشکل ثانویه‌ای ایجاد نشد.

نصیری با تأکید بر اهمیت صادرات و نقش تأسیسات پالایشگاهی گفت: در جریان حملات به پالایشگاه‌ها و خطوط صادرات گاز، همکاران ما در کمتر از ۲۴ ساعت موفق به بازسازی خطوط آسیب‌دیده شدند. آن‌ها با تلاش بی‌وقفه و روحیه ایثار و فداکاری، تمامی تجهیزات و زیرساخت‌ها را تعمیر و برقرار کردند تا جریان صادرات و تأمین منابع مالی کشور بدون وقفه ادامه یابد.

وی افزود: در شرایطی که دشمن قصد داشت با حملات خود انرژی پایدار کشور را مختل کند، همکاران ما با حضور مستمر در پالایشگاه‌ها و مناطق صعب‌العبور، تضمین کردند که هیچ مشکلی در تأمین گاز و انرژی ایجاد نشود. این اقدام نمونه‌ای از روحیه ایثارگری و مسئولیت‌پذیری کارکنان صنعت گاز کشور است.

معاون شرکت ملی گاز ایران همچنین به برنامه‌های گازرسانی به مناطق دورافتاده و صعب‌العبور اشاره کرد و گفت: وظیفه ما است که انرژی پاک را به تمامی شهرها و روستاهای کشور برسانیم و هیچ نقطه‌ای بدون گاز نماند. این مسئولیت با وجود شرایط سخت و هزینه‌های بالای گازرسانی، همواره با جدیت دنبال می‌شود.

نصیری در پایان بر اهمیت مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کرد و از مردم خواست که با استفاده صحیح از منابع انرژی، در حفظ و نگهداری این زیرساخت‌ها همکاری کنند.

وی تأکید کرد که با تلاش مستمر کارکنان صنعت گاز، هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد تأمین گاز کشور با مشکل مواجه شود و خدمات‌رسانی به مردم به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.