جریمه ۶۴۵ میلیون تومانی برای متخلف قاچاق چوب در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب عبدی گفت: با تلاش شبانه روزی مأموران یگان حفاظت شهرستان بویراحمد در عملیات گشت و کنترل جاده‌ای، در محور تنگ سرخ یک دستگاه خودروی نیسان حامل دو تن هیزم و یک دستگاه خودروی سواری پژو نیز حامل ۱۲۰ کیلوگرم زغال توقیف شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد با اشاره به تشکیل پرونده قضائی برای این متخلفان اظهار کرد: برای متخلف حمل چوب قاچاق جریمه ۶۴۵ میلیون تومانی صادر شده است.

امیرحسین سروری مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بویراحمد هم با اعلام آمادگی شبانه روزی این یگان در حفاظت از انفال، از عموم مردم خواست مشاهدات خود از تخریب و تعرض به منابع طبیعی، قاچاق و حمل چوب و زغال، آتش سوزی عرصه‌های طبیعی و زمین خواری را به شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.