عامل آتش سوزی مراتع حمزه خانی کاکان بویراحمد شناسایی و دستگیر شد

یاسوج-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از شناسایی و دستگیری عامل آتش سوزی مراتع روستای حمزه خانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب عبدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عصر امروز یک فقره آتش سوزی در منطقه چشمه پیدنی حمزه خانی کاکان بویراحمد گزارش شد که بلافاصله مأموران منابع طبیعی در یگان حفاظت این شهرستان به منطقه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: همزمان با عملیات مهار آتش، عامل آتش سوزی نیز توسط مأموران منابع طبیعی شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد با اعلام اینکه سطح دچار حریق حدود ۲۰ هکتار از اراضی مرتعی شامل گونه‌های گیاهی گون، خوشک و درختچه ارژن بوده است، تاکید کرد: این خسارت معادل ۱۲ میلیارد ریال برای عامل آتش سوزی برآورد و فرد دستگیر شده تحویل پاسگاه انتظامی کاکان شد.

وی با تاکید بر حفاظت شبانه روزی از منابع طبیعی تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخریب منابع طبیعی، تصرف، قطع درخت، تولید زغال و قاچاق چوب و زغال را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی اعلام کنند.

