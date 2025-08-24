جابجایی ۳۴۰۰ زائر از گلستان به مشهد مقدس؛ ادامه طرح ویژه حمل و نقل

عادل مصدقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون ۳۳۸ دستگاه اتوبوس از گلستان به مقصد مشهد مقدس اعزام شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ هزار و ۲۸۷ زائر از گلستان عازم مشهد مقدس شدند، افزود: برای برگشت تا کنون ۲۰۶ سفر برای جابجایی سه هزار و ۴۰۰ زائر انجام شده است.



مدیرکل راهداری گلستان گفت: این طرح با همکاری اداره مسافر و تیم کارشناسان راهداری در پایانه امام رضا مشهد مقدس ادامه دارد. در این پایانه، همکاران ما در گروه‌های سه نفره مستقر هستند و در سکوهای مربوط به گلستان و میز خدمت در مشهد، به زائران خدمات مختلف ارائه می‌دهند.

وی همچنین به ادامه برنامه‌ریزی برای برگشت زائران اشاره کرد و گفت: برای برگشت زائران به گلستان، همکاران ما در مشهد مقدس برای تهیه بلیط، کنترل ناوگان و انجام فرآیندهای لازم آماده هستند. پیش‌بینی می‌شود که آمار جابجایی زائران به‌ویژه در روزهای آینده افزایش یابد.

مدیرکل راهداری گلستان با بیان اینکه تا کنون ۶ هزار و ۲۸۷ زائر به مقصد مشهد اعزام شده‌اند، گفت: تا این لحظه تنها حدود ۵۰ زائر باقی مانده‌اند که در ادامه طرح، به مقصد خود منتقل خواهند شد.

مصدقی تاکید کرد: این طرح تا پایان سفرها ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود که آمار جابجایی زائران همچنان افزایش یابد.