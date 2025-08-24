حرکت ۱۰۰ اتوبوس حامل خدام رضوی به سمت حرم عبدالعظیم حسنی

سرهنگ رضا انصاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، مراسم باشکوهی با حضور حدود پنج هزار خادم رضوی در ری برگزار شد.

انصاری در ادامه گفت: امروز از ساعت ۱۵، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس حامل خدام حضرت امام رضا (ع) از نقاط مختلف تهران به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حرکت کردند. پس از پیاده شدن در میدان حرم، خدام به صورت دسته‌جمعی و پیاده به بارگاه ملکوتی سیدالکریم مشرف شدند.

وی با اشاره به تمهیدات ویژه ترافیکی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای فداییان اسلام، میدان فرمانداری و خیابان قم، نیروهای راهور و انتظامی با هماهنگی کامل مسیرها را مدیریت کرده و از بروز هرگونه اختلال جلوگیری کردند.

انصاری ادامه داد: اتوبوس‌ها به صورت منظم در پارکینگ ضلع شرقی میدان فرمانداری مستقر شدند و مسیر بازگشت خدام نیز از خیابان مدرس و میدان هادی ساعی به سمت شمال به صورت پیاده انجام شد.

رئیس پلیس راهور منطقه ۲۰ تهران در پایان ضمن قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی و راهور، حلول ماه ربیع‌الاول را تبریک گفت و برای خدام رضوی آرزوی سلامتی و توفیق خدمتگزاری در مسیر اهل بیت (ع) کرد.