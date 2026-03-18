ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به آرامستان کرمانشاه در پنجشنبه آخر سال

حجتالاسلام احمد شیرینسخن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور مدیریت بهتر ترافیک، جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای حضور شهروندان برای زیارت اهل قبور، ورود خودروهای شخصی به آرامستان کرمانشاه در پنجشنبه آخر سال ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: با توجه به حضور گسترده شهروندان در این روز برای زیارت اهل قبور، اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب به مراجعهکنندگان ضروری است، از همین رو این محدودیت با هدف ساماندهی رفتوآمدها و رفاه حال شهروندان اعمال میشود.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود با خودداری از استفاده از خودروهای شخصی در روز پنجشنبه آخر سال و استفاده از ناوگان حملونقل عمومی، عوامل اجرایی آرامستانها را در ارائه خدمات بهتر و حداکثری به زائران اهل قبور همراهی کنند.
شیرینسخن ادامه داد: در همین راستا و بر اساس هماهنگیهای انجام شده با سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری کرمانشاه، تمهیدات لازم برای جابهجایی شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: بر این اساس از چهار نقطه ورودی آرامستان، سرویسدهی به شهروندان از طریق خودروهای ون و اتوبوس انجام خواهد شد تا مراجعهکنندگان بتوانند به راحتی به بخشهای مختلف آرامستان دسترسی داشته باشند.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای خدماترسانی بهتر به شهروندان، ۳۰ دستگاه ون و ۱۵ دستگاه اتوبوس با همکاری سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر در نظر گرفته شده است.
شیرینسخن اضافه کرد: این ناوگان حملونقل عمومی وظیفه جابهجایی شهروندان در محوطه داخلی آرامستان، تردد میان قطعات مختلف و تسهیل زیارت اهل قبور را بر عهده خواهد داشت.
وی در پایان گفت: شهروندان میتوانند برای سهولت در رفتوآمد و جلوگیری از ازدحام و ترافیک، از این ظرفیت فراهم شده استفاده کنند تا خدماترسانی در روز پنجشنبه آخر سال با نظم و آرامش بیشتری انجام شود.
نظر شما