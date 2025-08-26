به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری عصر سه شنبه در نشست مشترک با مدیران دستگاه‌های اجرایی و شورای تأمین قوچان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان، با اشاره به اینکه نارضایتی از حوزه شهری قوچان طی چند وقت اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، گفت: این مسئله در حدی نبوده که ذهن و افکار مردم را درگیر کند و این نارضایتی روز به روز زبان به زبان در حال چرخش میان مردم است که باید این اتفاق و این مسئله به سرعت مرتفع شود.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی مدیریت ناقص یا بی تدبیری در مدیریت را قسمتی از این نارضایتی به وجود آمده در شهر دانست و افزود: قسمتی از این مسئله نیز به قیر برمی‌گردد که مجلس شورای اسلامی با همراهی وزارت راه و شهرسازی کمک جدی برای مشکل آسفالت و بهسازی معابر در شهر قوچان انجام داده است.

وی بازآفرینی را فرایندی برای افزایش کیفیت زندگی و بهبود در شرایط دانست و تصریح کرد: امروز شهر قوچان با چند چالش جدی از جمله بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی مواجه است که نیازمند یک نگاه همگانی برای رفع آن است.

آذری از اختصاص ۵۰۰ تن قیر رایگان به شهرداری قوچان خبر داد و تاکید کرد: باید مدیریت شهری قوچان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به جذب و اختصاص این بودجه و استفاده آن در مسیرها و معابر مشخص شده اقدامات لازم را انجام دهد زیرا توسعه فضای عمومی و پارک‌ها در قوچان بسیار ضعیف است.