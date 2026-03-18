به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، به همراه پسرش و تعدادی از همراهانش را در پی حمله‌ای تروریستی و ناجوانمردانه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای ضمن عرض تسلیت به رهبر معظم انقلاب، مسئولان و ملت ایران، علی لاریجانی، دبیر شهید شورای عالی امنیت ملی را امین انقلاب اسلامی و جمهوری و ملت آن و حافظ امین راه امام خمینی (قدس سره) و خط امام خامنه‌ای توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است که شهید لاریجانی پس از عمری مجاهدت و تلاش در راه خدمت به اسلام و دفاع از جمهوری اسلامی و آرمان‌های امت اسلامی، به شهادت رسیده است.

حزب‌الله این حمله را تجاوزی آمریکایی-صهیونیستی تروریستی ناجوانمردانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که جمهوری اسلامی ایران با دفاع مقدس خود، نه تنها از خود و ملت خویش، بلکه از کرامت، عزت و استقلال امت اسلامی و ملت‌های منطقه دفاع می‌کند.

حزب‌الله در ادامه تصریح کرد که ایران با مقاومت خود، طرح‌های استعماری و تفرقه‌افکنانه آمریکا و رژیم اسرائیل را که با هدف سلطه بر منطقه و غارت ثروت‌های آن صورت می‌گیرد، خنثی می‌کند.

در پایان بیانیه، حزب‌الله تأکید کرده است که ترور رهبران و فرماندهان، اراده جمهوری اسلامی را در مقابله با استکبار آمریکا و توسعه‌طلبی صهیونیستی سست نخواهد کرد.