علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، سامانه‌ای بارشی از اواسط وقت فردا پنجشنبه وارد جو منطقه شده و تا روز یکشنبه هفته آینده شرایط جوی استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر کاهش نسبی دمای روزانه، در بازه زمانی یاد شده به تناوب سبب بارندگی در سطح استان خواهد شد و این بارش‌ها در برخی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید و وقوع رعدوبرق همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به زمان اوج فعالیت این سامانه، تصریح کرد: بارش‌ها طی ساعاتی از بعدازظهر پنجشنبه آغاز شده و تا اواخر روز جمعه ادامه خواهد داشت که در این بازه زمانی، به‌ویژه در نیمه غربی و نواحی جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

زورآوند خاطرنشان کرد: با توجه به شدت بارش در برخی نقاط استان، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، شکل‌گیری رواناب‌های سطحی و بروز اختلال در ترددهای شهری و جاده‌ای وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین در برخی مناطق امکان وقوع رگبارهای پراکنده تگرگ نیز دور از انتظار نیست و در صورت تشدید بارش‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آبراهه‌ها نیز وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره وضعیت جوی روزهای ابتدایی هفته آینده نیز گفت: در روز دوشنبه با تضعیف شرایط ناپایدار جوی، از شدت فعالیت سامانه کاسته شده و بارش‌ها در سطح استان عمدتاً به شکل پراکنده و محدود رخ خواهد داد.

زورآوند در ادامه به وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته سومار با ثبت بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

وی افزود: همچنین شهرستان‌های سنقر و کنگاور با ثبت کمینه دمای منفی یک درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: در شهر کرمانشاه نیز طی این مدت کمینه دمای هوا یک درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۱۶ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.