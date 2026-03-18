به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، فراخوان پویش «وحدت ملی برای ایران» با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های همدلی و حضور مردمی در میدان‌ها و خیابان‌های شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.

موزه سینمای ایران در نظر دارد در این پویش عکس‌های موبایلی و دل‌نوشته‌های مردم ایران را که با حضور در خیابان‌ها و میدان‌های همه استان‌های سراسر کشور ثبت می‌شود، جمع‌آوری کرده و جوایزی را به بهترین آثار هر بخش تقدیم کند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان «بله» به شماره ‌۰۹۹۲۶۰۸۵۹۸۱ متعلق به موزه سینمای ایران ارسال کنند تا پس از پایان جنگ و در زمان نصرت و پیروزی، در نمایشگاه یادگارهای مردم و جلوه‌های شکوه وحدت ملی به نمایش گذاشته شود.

همچنین دل‌نوشته‌ها پس از انتخاب و داوری، در کتابی با عنوان «یادگار دوست» چاپ و منتشر خواهد شد و به برگزیدگان هر بخش جوایزی اهدا می‌شود.

از همه مردم هنردوست و متعهد تقاضا می‌شود در این شب‌ها که در میدان‌ها و در کنار یکدیگر حماسه‌آفرین وحدت و همدلی هستیم، لحظات زیبای خود را ثبت کرده و به موزه سینمای ایران ارسال کنند.

این تصاویر همچنین در قالب یک نمایشگاه عکس‌ نمایش داده خواهد شد.