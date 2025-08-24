مهدی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه در کارگاه‌های سبدسازی، ساخت گاز فندک، ساخت کنتور گاز و تعویض روغن گفت: با دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی شهرستان بابل شامل ۱۰ خودرو و ۲۵ آتش‌نشان به همراه ۲ خودروی کمکی از قائمشهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان با تلاش شبانه‌روزی و اجرای عملیات سنگین به مدت سه ساعت موفق شدند از گسترش و سرایت آتش به واحدهای تجاری مجاور جلوگیری کنند.

مدیر عملیات آتش‌نشانی بابل همچنین اعلام کرد: تقریباً ۹۰ درصد کارگاه‌های درگیر در این آتش‌سوزی به طور کامل تخریب شده‌اند.

اکبری در پایان افزود: علت دقیق وقوع این حریق در دست بررسی کارشناسان است و جزئیات تکمیلی پس از پایان تحقیقات به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.