  1. استانها
  2. مازندران
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

مهار آتش‌سوزی مهیب در چند کارگاه صنعتی بابل

مهار آتش‌سوزی مهیب در چند کارگاه صنعتی بابل

بابل- مدیر عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل از مهار موفقیت‌آمیز آتش‌سوزی گسترده در چند کارگاه صنعتی این شهرستان خبر داد.

مهدی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه در کارگاه‌های سبدسازی، ساخت گاز فندک، ساخت کنتور گاز و تعویض روغن گفت: با دریافت گزارش این حادثه، بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی شهرستان بابل شامل ۱۰ خودرو و ۲۵ آتش‌نشان به همراه ۲ خودروی کمکی از قائمشهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان با تلاش شبانه‌روزی و اجرای عملیات سنگین به مدت سه ساعت موفق شدند از گسترش و سرایت آتش به واحدهای تجاری مجاور جلوگیری کنند.

مدیر عملیات آتش‌نشانی بابل همچنین اعلام کرد: تقریباً ۹۰ درصد کارگاه‌های درگیر در این آتش‌سوزی به طور کامل تخریب شده‌اند.

اکبری در پایان افزود: علت دقیق وقوع این حریق در دست بررسی کارشناسان است و جزئیات تکمیلی پس از پایان تحقیقات به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

کد خبر 6569408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها