پایان کار سپاهان در تورنمنت چهارجانبه روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال سپاهان در آخرین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه روسیه یکشنبه دوم شهریور به مصاف تیم چخوفسکی مدودی روسیه رفت.

سعید علی‌اکبری، محمدطاها فتاحی، بهشاد فاتحی، پوریا رئوفی، مهران حسینی، فرهاد شفیعی، علی حیدریان، سلامان بربط، صابر حیدری، حسین حیدریان، رضا عزتی، جواد صادقی، مهدی بهنام‌نیا، یونس نصیری، مهدی تیموری و متین زارعان شاگردان شهداد مرتجی در این دیدار بودند.

سپاهانی‌ها نتیجه نیمه نخست را با حساب ۱۵ بر ۱۱ به حریف واگذار کردند و در نهایت این مسابقه با برتری ۳۴ بر ۲۲ چخوفسکی مدودی روسیه به پایان رسید.

چخوفسکی مدودی از سال ۲۰۰۱ به مدت ۲۱ فصل متوالی عنوان قهرمان سوپرلیگ روسیه را یدک کشیده و در ۳ فصل اخیر نیز یک نایب‌قهرمانی و دو مقام سومی را کسب کرده است.

این آخرین دیدار سپاهان در اردو روسیه بود و طلایی‌پوشان فردا دوشنبه این کشور را به مقصد ایران ترک خواهند کرد.

سپاهانی‌ها در روسیه یک دیدار دوستانه و ۳ مسابقه در چارچوب جام فرماندار چخوف با تیم‌های چخوفسکی مدودی و کائوستیک ولگوگراد روسیه و آرمی مینسک بلاروس برگزار کردند تا برای شروع فصل جدید لیگ برتر هندبال آماده شوند.

مهدی بهنام‌نیا، ملی‌پوش سپاهان که در پست پخش بازی می‌کند، عنوان برترین بازیکن طلایی‌پوشان را در پایان این مسابقات کسب کرد.

تیم هندبال سپاهان به دعوت باشگاه زنیت سن‌پترزبورگ روسیه و در راستای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی که میان دو باشگاه امضا شده است در این تورنمنت شرکت کرد.