لزوم تخصیص اعتبارات عوارض آلایندگی به شهر بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاراحمدی یکشنبه شب در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش و جایگاه رسانه در پیگیری مطالبات مردم و اطلاع رسانی، به شرح اعتبارات عمرانی شهر پرداخت و خاطر نشان کرد: اعتبارات عوارض آلایندگی و تملک دارایی مصوب می‌شود اما به موقع برای شهرداری‌ها تخصیص پیدا نمی‌کند.

شهردار بهارستان واریز اعتبارات را مهم دانست و بیان کرد: تخصیص به موقع اعتبارات عوارض آلایندگی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات شهر نوپای بهارستان را حل کند.

وی از جذب اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیونی برای تکمیل دیوار ساحلی شهر بهارستان خبر داد.

یاراحمدی از چالش جدی آسفالت معابر شهر بهارستان خبر داد و گفت: اعتبار کافی برای تنها خواسته مردم مبنی بر آسفالت کوچه نداریم.

وی در رابطه با تکمیل ناوگان شهرداری بهارستان گفت: خرید ماشین حمل زباله انجام شده و ماشین جارو شهری نیز به زودی خریداری می‌شود.

۵۵ هزار متر آسفالت معابر

شهردار بهارستان از سه پروژه شاخص شهرداری بهارستان سخن گفت و افزود: ۵۵ هزار متر آسفالت معابر با اعتبار ۲۱ میلیارد انجام شده است.

وی ادامه داد: پروژه تکمیل خیابان خلیج فارس «ورودی شهر بهارستان» یک باند آن به زودی با اعتبار ۲۵ میلیارد به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار بهارستان به اعتبار ناچیز این شهر اشاره کرد و گفت: پروژه توسعه خیابان ایران از میدان سی سواران تا حسینیه مرکزی شهر بهارستان تا پایان امسال با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان تکمیل می‌شود.

وی در خصوص میدان تره‌بار بهارستان از مشخص شدن یک قطعه زمین برای آن خبر داد و بیان داشت: به دنبال تکمیل استعلامات زمین تره بار هستیم تا مراحل واگذاری زمین و انجام پروژه آغاز می‌شود.

یاراحمدی گفت: پروژه تأسیس ساختمان نمایندگی ماشین خارجی نیز به زودی آغاز می‌شود.

وی از اتمام چالش‌های اصلی مسیر بازگشایی بلوار اصلی شهر بهارستان خبر داد و یادآور شد: با انجام توافقات به زودی مسیر اصلی به بهره برداری خواهد رسید.