به گزارش خبرگزاری مهر، «هاشم شرف الدین»، وزیر اطلاع رسانی یمن در گفتگو با شبکه خبری المسیره اعلام کرد که یمن آماده است تا به حملات مکرر صهیونیست‌ها علیه اهداف غیرنظامی در صنعا، پاسخ دهد.

وی افزود: با وجود همه فداکاری‌ها و جانفشانی‌ها، مواضع ملت یمن در حمایت از غزه ثابت، پابرجا و تزلزل ناپذیر خواهد ماند.

رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اهدافی در صنعا از جمله کاخ ریاست جمهوری و تأسیسات غیرنظامی از جمله نیروگاه برق حزیز را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

یک منبع نظامی یمن گفت که پدافند هوایی و یگان موشکی با این حملات مقابله کرده و جنگنده‌های دشمن را وادار به ترک حریم هوایی یمن کردند.

نیروهای مسلح یمن جمعه شب اعلام کردند که یگان موشکی ارتش، عملیاتی ویژه علیه فرودگاه اللد در شهر یافای اشغالی انجام داده است.

بر اساس بیانیه این نیروها، در این عملیات از یک فروند موشک بالستیک هایپرسونیک از نوع «فلسطین ۲» استفاده شده که موفق شده سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی را دور بزند و با موفقیت به هدف اصابت کند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این حمله موشکی باعث ایجاد اختلال گسترده در صفوف دشمن و فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها و توقف فعالیت فرودگاه شده است.

در این بیانیه آمده است: این عملیات در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان آن و در پاسخ به جنایات نسل‌کشی و محاصره غذایی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه صورت گرفت.

همچنین یگان پهپادی ارتش یمن دو عملیات دیگر با استفاده از دو فروند پهپاد علیه مواضع رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی یافا و عسقلان انجام داد که به گفته این نیروها، اهداف نظامی و حیاتی دشمن را با موفقیت مورد اصابت قرار داد.