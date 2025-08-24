  1. استانها
زیرساخت‌های روستایی کنگان توسعه می‌یابد

بوشهر- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کنگان گفت: ۴۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بنیاد مسکن در توسعه روستاهای کنگان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی منفرد یکشنبه شب در نشست با خبرنگاران در تشریح اقدامات این نهاد در هفته دولت، از اجرای طرح‌های متعدد عمرانی و توسعه‌ای در روستاهای شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اعتبارات تملک دارایی، گفت: در سال جاری با تخصیص ۱۵۲ میلیارد ریال از مجموع ۲۴۶ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی‌شده، پروژه‌های متعددی در ۹ روستای شهرستان به اجرا درآمده است که همگی با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کنگان همچنین به اعتبارات ملی اشاره کرد و افزود: یک روستا در شهرستان از محل اعتبارات ملی با ۹ میلیارد ریال اعتبار برخوردار شده و تمامی عملیات عمرانی آن با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تکمیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های قیر رایگان پرداخت و اظهار داشت: در چهار روستای شهرستان با اجرای طرح آسفالت‌ریزی به مساحت ۲۱۰ هزار متر مربع و تخصیص ۳۷ میلیارد ریال اعتبار، شاهد تحقق کامل برنامه‌ها و بهبود زیرساخت‌های عمرانی روستاها بوده‌ایم.

وی در پایان با بیان اینکه خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای تحقق شعار «دولت کار، مردم‌محور» دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: تمامی این پروژه‌ها با هدف ارتقای سطح زندگی روستاییان، توسعه زیرساخت‌ها و تحقق عدالت عمرانی اجرا شده و امیدواریم زمینه‌ساز رفاه و رضایتمندی هرچه بیشتر مردم شریف شهرستان کنگان باشد.

