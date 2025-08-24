به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی منفرد یکشنبه شب در نشست با خبرنگاران در تشریح اقدامات این نهاد در هفته دولت، از اجرای طرح‌های متعدد عمرانی و توسعه‌ای در روستاهای شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اعتبارات تملک دارایی، گفت: در سال جاری با تخصیص ۱۵۲ میلیارد ریال از مجموع ۲۴۶ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی‌شده، پروژه‌های متعددی در ۹ روستای شهرستان به اجرا درآمده است که همگی با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کنگان همچنین به اعتبارات ملی اشاره کرد و افزود: یک روستا در شهرستان از محل اعتبارات ملی با ۹ میلیارد ریال اعتبار برخوردار شده و تمامی عملیات عمرانی آن با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تکمیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های قیر رایگان پرداخت و اظهار داشت: در چهار روستای شهرستان با اجرای طرح آسفالت‌ریزی به مساحت ۲۱۰ هزار متر مربع و تخصیص ۳۷ میلیارد ریال اعتبار، شاهد تحقق کامل برنامه‌ها و بهبود زیرساخت‌های عمرانی روستاها بوده‌ایم.

وی در پایان با بیان اینکه خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای تحقق شعار «دولت کار، مردم‌محور» دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: تمامی این پروژه‌ها با هدف ارتقای سطح زندگی روستاییان، توسعه زیرساخت‌ها و تحقق عدالت عمرانی اجرا شده و امیدواریم زمینه‌ساز رفاه و رضایتمندی هرچه بیشتر مردم شریف شهرستان کنگان باشد.