حریق منزل مسکونی در اصفهان ۲ مصدوم داشت

سرآتشیار محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ساعت ۲۳:۱۰ دقیقه شامگاه دوم شهریور ۱۴۰۴، گزارش وقوع حریق در یک واحد مسکونی دو طبقه واقع در خیابان شیخ طوسی شرقی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله اکیپ‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۷ و ۲۴ به همراه افسر کشیک و سرآتشیار طاهری به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور به موقع و انجام اقدامات ایمنی، عملیات اطفای حریق و رفع خطر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: متأسفانه این حادثه دو نفر مصدوم برجا گذاشت. علت دقیق بروز حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.