۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۰

افتتاح ۱۰۰ طرح کشاورزی در خراسان جنوبی همزمان با هفته دولت

بیرجند- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: طی هفته دولت ۱۰۰ طرح تولیدی و کشاورزی با سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیارد تومان در استان خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها، از افتتاح ۱۰۰ طرح تولیدی و کشاورزی طی هفته دولت در استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیارد تومان در استان خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: با افتتاح این طرح‌ها برای ۱۰۵ نفر فرصت شغلی به صورت مستقیم و هشت هزار و ۸۰۰ نفر فرصت شغلی به صورت غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

اسفندیاری با بیان اینکه همچنین با افتتاح طرح‌های کشاورزی، ۵۱ هزار خانوار از مزایای اجرای این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند، گفت: شهرستان‌های خوسف با ۲۱ پروژه، نهبندان با ۱۱ پروژه و سربیشه با ۱۰ پروژه بیشترین سهم را در بین شهرستان‌های استان دارند.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، بیشترین تعداد افتتاح مربوط به پروژه‌های احداث کانال‌های انتقال آب، لوله‌گذاری، احیا و مرمت قنوات، احداث استخر، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و اصلاح و بهبود اراضی است.

