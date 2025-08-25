  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۹

یک پروژه راهسازی در استان سمنان افتتاح شد

یک پروژه راهسازی در استان سمنان افتتاح شد

سمنان- یک پروژه راهسازی با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور کابینه چهاردهم در استان سمنان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور کابینه چهاردهم صبح دوشنبه در نخستین برنامه رسمی سفر خود به استان سمنان بعد از استقبال رسمی مسئولان در شهرستان سرخه، یک طرح راه سازی را افتتاح کرد.

افتتاح و بهره برداری از باند جدید محور سرخه - سمنان امروز در حالی با حضور وزیر کشور انجام شد که این طرح برای سال‌ها در زمره مطالبات جدی مردم غرب استان سمنان بود.

سید محمد حسینی طباطبایی مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: این طرح با بیش از دو هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ساخته شده است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه کاهش تصادفات و تسیل در آمد و شد و همچنین کاهش مخاطرات جاده‌ای از مهمترین اهداف اجرای این طرح است، بیان کرد: این طرح سال‌ها در زمره مطالبات مردم سمنان بود.

وی افزود: طول فاز اول این طرح که امروز افتتاح می‌شود ۱۲ کیلومتر است.

قرار است با حضور وزیر کشور یک طرح در حوزه انرژی خورشیدی هم به بهره برداری برسد.

کد خبر 6569653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها