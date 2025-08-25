به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله خدادادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چاه تنگزرد در بخش بوشکان و چاه سعدآباد دشتستان هماکنون در حال حفر است و پس از تکمیل عملیات، این منابع آبی جدید وارد مدار آبرسانی خواهند شد.
وی بیان کرد: این اقدام با هدف ارتقا و پایداری حجم ذخایر آبی و پاسخگویی بهتر به نیاز مردم در فصلهای گرم سال انجام میشود و همچنین ۲ حلقه چاه در شهر برازجان تجهیز و وارد مدار بهرهبرداری شده است که ظرفیت تأمین آب این شهر و روستاهای اطراف را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: با توجه به جمعیت بالای شهر برازجان و نیاز روزافزون به آب شرب سالم، بهرهبرداری از این چاهها میتواند فشار بر سایر منابع آبی منطقه را کاهش دهد.
خدادادی بیان کرد: چاه آبشیرینکن شهدای دشتستان در روستای سرقنات نیز پس از تجهیز به مدار آبرسانی اضافه شد و این موضوع نقش مهمی در بهبود کیفیت آب شرب مناطق تحت پوشش خواهد داشت.
وی گفت: همچنین چاه شماره ۲ شبانکاره با انجام عملیات تجهیز، آماده بهرهبرداری شده و به شبکه آبرسانی متصل شد.
خدادادی با اشاره به اهمیت اجرای این طرحها گفت: در سالهای اخیر شهرستان دشتستان با مشکلات متعددی در زمینه کمآبی مواجه بوده و شرکت آب و فاضلاب با اجرای پروژههای مختلف در حوزه کفشکنی و تجهیز چاهها و تعویض شبکه و خطوط فرسوده تلاش کرده است شرایط پایدار و مطمئنی را در زمینه تأمین آب شرب ایجاد کند.
نظر شما