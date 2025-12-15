حبیباله خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چاه شماره ۳ دشت علیآباد که به دلیل نوسانات برق از مدار بهرهبرداری خارج شده بود، پس از چند روز عملیات میدانی و انجام اقدامات فنی تخصصی، مجدداً تجهیز و وارد چرخه تأمین آب شرب شهرستان کنگاور شد.
وی افزود: راهاندازی این چاه با حضور تیمهای کارشناسی و پس از انجام کامل آزمایشهای ایمنی، فنی و کنترلهای لازم صورت گرفت و با بازگشت آن به مدار، شرایط پایداری شبکه آبرسانی شهرستان به شکل محسوسی بهبود یافته است.
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کنگاور ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشترکان تصریح کرد: برنامههای نظارت، پایش و نگهداشت مستمر تأسیسات آبرسانی با جدیت در دستور کار قرار دارد تا از بروز اختلالهای احتمالی جلوگیری شود.
خزایی با اشاره به مقررات قانونی حفاظت از منابع آب تأکید کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز از آب شرب، طبق قوانین و آئیننامههای مربوطه تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد اداری و قانونی خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به تنش آبی شدید در شهرستان کنگاور از شهروندان خواست با رعایت الگوی صحیح مصرف، در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از آب شرب، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
