بازگشت ۵ حلقه چاه به مدار برای پایداری آب کرمانشاه

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات فنی و بازگشت پنج حلقه چاه آب شرب به مدار بهرهبرداری در سطح شهر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف پایداری تأمین آب شرب و پیشگیری از بروز تنش آبی انجام شده است.
وی افزود: چاههای شماره ۳۸ و ۳۹ میاندربند، چاه شماره ۱۵ دهپهن، چاه شماره یک کارمندان و چاه شماره ۳ غرب زینبیه که به دلیل بروز نقص فنی از مدار خارج شده بودند، در کوتاهترین زمان ممکن تجهیز و مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شدند.
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: بازگشت این چاهها به مدار با دبی بیش از ۱۲۰ لیتر بر ثانیه، نقش مؤثری در پایداری تأمین آب شرب شهر کرمانشاه داشته و موجب تقویت شبکه توزیع آب در مناطق مختلف شهر شده است.
سلطانیان در تشریح جزئیات عملیات انجامشده بیان کرد: چاههای شماره ۳۸ و ۳۹ میاندربند به علت سوختگی الکتروموتور شناور از مدار خارج شده بودند که پس از تعویض الکتروموتورهای ۳۷ و ۴۵ کیلوواتی، مجدداً به چرخه بهرهبرداری بازگشتند.
وی ادامه داد: در چاه شماره ۱۵ دهپهن یک الکتروموتور ۶۲ کیلوواتی و پمپ جدید نصب و راهاندازی شد و همچنین چاه شماره ۳ غرب زینبیه پس از کابلکشی مجدد به مدار بازگشت. چاه شماره یک کارمندان نیز که به دلیل نقص در تابلوی راهاندازی و کلید ترانس به مدت دو ساعت از مدار خارج شده بود، پس از رفع مشکل دوباره وارد مدار بهرهبرداری شد.
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان بهرهبرداری و حوزه تأسیسات این شهرستان تأکید کرد: با همت مجموعه همکاران، خدماترسانی پایدار به شهروندان کرمانشاه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
