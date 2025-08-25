به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان بقیه‌الله (عج)، محمدرضا گرایلی مدیر این مرکز آموزشی و درمانی از آغاز برنامه‌های بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) برای پیوستن به الگوی بیمارستان سبز خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی مراکز درمانی برای حفاظت از محیط زیست گفت: کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از شاخص‌های جدید اعتباربخشی بیمارستانی در ارزیابی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شده و بیمارستان بقیه‌الله (عج) نیز در این راستا اقدامات خود را آغاز کرده است.

مدیر بیمارستان بقیه‌الله (عج) افزود: تبدیل شدن به یک مرکز درمانی دوستدار محیط زیست شامل برنامه‌هایی همچون مدیریت بهینه انرژی، آب، پسماند و کاهش آلودگی‌هاست. به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی و بادی، ایجاد سیستم‌های بازیافت آب و تصفیه فاضلاب و همچنین مدیریت اصولی پسماندهای بیمارستانی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

گرایلی با اشاره به مزایای اجرای مدیریت سبز در بیمارستان تصریح کرد: مدیریت منابع علاوه بر کاهش هزینه‌های خدمات درمانی و تشخیصی، موجب کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف منابع نیز خواهد شد.

وی در پایان اعلام کرد: گام نخست این فرآیند به‌صورت پایلوت در سه بخش آزمایشگاه مرکزی، واحد اداری بهبود کیفیت و بخش جراحی عمومی بانوان به اجرا درآمده و در مراحل بعدی به سایر بخش‌های بیمارستان توسعه خواهد یافت.