به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، صبح امروز در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد که با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گزارشی از برنامهها و سیاستهای توسعهای یزد ارائه داد.
استاندار یزد در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاشهای دولت چهاردهم گفت: دولت مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری، شبانهروز در حال خدمترسانی است و این تلاشها جای تقدیر دارد.
وی از بهرهبرداری ۵۳۸ طرح عمرانی و اقتصادی با مجموع سرمایهگذاری ۵۵ هزار میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و افزود: در روزهای آینده نیز با حضور وزرای مختلف، از جمله وزیر بهداشت، پروژههای متعدد حوزه سلامت افتتاح خواهد شد.
استاندار یزد سپس به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: با تأکید این برنامه بر «برنامهمحوری»، سندی با عنوان یزد پایدار تدوین شده که امروز رونمایی میشود. به گفته وی، این سند حاصل هشت ماه کار کارشناسی دستگاههای اجرایی است و محور آن حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، فعالیتهای دانشبنیان و بهرهگیری از فناوریهای نوین خواهد بود.
بابایی در ادامه یکی از چالشهای مهم استان را اشتغال گسترده نیروی کار غیربومی عنوان کرد و گفت: اکنون ۴۲ درصد بیمهشدگان تأمین اجتماعی استان غیربومی هستند؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی به همراه دارد و ضرورت بازنگری در مسیر توسعه و ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا را نشان میدهد.
وی با اشاره به نقش صنایع فولاد، سرامیک و نساجی در اقتصاد یزد افزود: این صنایع سرمایههای ارزشمند استاناند و باید حمایت شوند، اما خامفروشی در آنها راه به جایی نخواهد برد. در حالیکه صادرات فولاد ایران در سال گذشته تنها دو میلیون دلار ارزآوری داشت، تبدیل همین محصولات به قطعات و فولادهای آلیاژی میتوانست ارزش چند برابری ایجاد کند.
استاندار یزد کاهش آلایندگی، صرفهجویی در مصرف آب و تکمیل زنجیره ارزش صنایع را از اولویتهای راهبردی استان یزد دانست.
وی همچنین به ظرفیت بینظیر یزد در انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی که دولت چهاردهم در دستور کار دارد، سه هزار مگاوات به یزد اختصاص یافته است. ۴۰۰ مگاوات آن تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد و طی سه سال آینده کل این ظرفیت تکمیل خواهد شد. تابش ۳۳۰ روزه خورشید، یزد را به قطب انرژیهای تجدیدپذیر کشور بدل میکند.
بابایی با بیان اینکه آینده استان در گرو اقتصاد دانشبنیان است، اظهار داشت: یکی از اهداف سند یزد پایدار این است که چند شرکت فعال در فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی و امنیت سایبری جزو ۱۰ شرکت پردرآمد استان قرار گیرند؛ جایگاهی که اکنون در اختیار شرکتهای حوزه معدن و فولاد است.
وی تغییر مسیر توسعه استان را به معنای توقف حمایت از صنایع بزرگ ندانست و افزود: در کنار پشتیبانی از صنعتگران و کارآفرینان بزرگ، باید برای آینده استان مسیر نوینی تعریف کنیم.
استاندار یزد در ادامه از تشکیل «اتاق فکر توسعه استان» با مدیریت اکرم فداکار خبر داد و گفت: این اتاق فکر با حضور متخصصان و کارشناسان، پشتوانه علمی تصمیمات توسعهای استان خواهد بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته بیشتر تمرکز ما بر اقدامات عملی بوده و کمتر به تبلیغات پرداختهایم. اکنون با معرفی برنامه یزد پایدار، نقشه راه توسعه استان در حوزههای دانشبنیان، انرژیهای نو و تکمیل زنجیره ارزش صنایع ترسیم شده است.
