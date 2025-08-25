به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی، صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: طی دو دهه گذشته یزد در حوزه معادن و صنایع فلزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور داشته و در شاخص‌های ارزش‌آفرین پیشتاز بوده است.

وی افزود: در حالی‌که میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ نزدیک به صفر بود، استان یزد به‌طور میانگین رشد ۴/۵ درصدی را تجربه کرد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به پایان دوران منابع ارزان‌قیمت و محدودیت‌های جدی آبی تصریح کرد: ادامه توسعه بر مبنای الگوهای گذشته دیگر امکان‌پذیر نیست. وی یادآور شد: سرانه آب در کشور از حدود چهار هزار مترمکعب در دهه ۶۰ به کمتر از یک‌هزار مترمکعب رسیده و این کاهش می‌تواند آینده زیست‌پذیری یزد را با خطر مواجه کند.

وی تأکید کرد: اقتصاد آینده استان یزد باید بر پایه نوآوری، بهره‌وری و خلق ارزش پایدار استوار باشد. به گفته وی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و دوری از وابستگی به منابع محدود، راهی مطمئن برای تضمین آینده پایدار استان یزد است.

معاون آمار و برنامه‌ریزی یزد با اشاره به روند جهانی اقتصاد افزود: سهم بخش خدمات در اقتصاد جهان که در سال ۱۹۷۰ حدود ۵۰ درصد بود، تا سال ۲۰۳۰ به بالای ۷۰ درصد خواهد رسید. در ایران نیز بخش خدمات، به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل‌توجهی داشته است. بنابراین، مسیر توسعه یزد باید با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و خدمات نوین طراحی شود.

وی ادامه داد: حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، نرم‌افزار، آموزش مجازی و فناوری‌های دیجیتال می‌توانند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، با شرایط محیطی استان نیز همخوانی بیشتری داشته و فشار کمتری بر منابع طبیعی وارد کنند.

رحمانی همچنین اهداف برنامه «یزد پایدار» را تشریح کرد و گفت: سهم فروش شرکت‌های دانش‌بنیان که اکنون حدود ۹ هزار میلیارد تومان و معادل یک درصد اقتصاد استان است، باید به پنج درصد و ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی شده است حجم اقتصاد استان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد و رشد سالانه ۴/۳ درصدی محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: جذب سالانه ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به پنج هزار و ۸۰۰ واحد، رشد صادرات به یک میلیارد دلار، تأمین ۳۰ درصد برق از انرژی‌های تجدیدپذیر، هوشمندسازی ۷۰ درصد خدمات شهری و افزایش تعداد گردشگران خارجی به چهار میلیون نفر از دیگر اهداف این برنامه است.

رحمانی در پایان گفت: محور اصلی توسعه یزد در آینده، سرمایه انسانی و دانش خواهد بود و تمام دستگاه‌های اجرایی باید سیاست‌گذاری‌های خود را بر این مبنا تنظیم کنند تا استان در مسیر توسعه‌ای پایدار و دانش‌بنیان قرار گیرد.