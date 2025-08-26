  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۰۳

افتتاح زورخانه پهلوان آذری و سالن چندمنظوره آزادی در شیروان

بجنورد- سرپرست اداره ورزش و جوانان شیروان از افتتاح دو پروژه ورزشی شامل زورخانه مرحوم پهلوان عباس‌قلی آذری و سالن چندمنظوره آزادی خبر داد

علی خالق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از افتتاح دو طرح بزرگ ورزشی در شیروان خبر داد و اظهار کرد: پروژه نخست، زورخانه مرحوم پهلوان عباس‌قلی آذری است که به عنوان دومین زورخانه شهرستان شناخته می‌شود و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال احداث شده است.

وی افزود: پروژه دوم، سالن چندمنظوره آزادی شیروان است که شامل چهار سالن تخصصی برای رشته‌های ووشو، بوکس، تکواندو و وزنه‌برداری می‌باشد و این مجموعه ورزشی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال ساخته و به بهره‌برداری رسید.

رییس اداره ورزش و جوانان شیروان با اشاره به روند اجرای این پروژه‌ها گفت: کلنگ‌زنی زورخانه در سال ۱۳۹۱ و سالن چندمنظوره در سال ۱۳۹۴ انجام شد و تا سال ۱۳۹۸، این طرح‌ها حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند اما به دلیل برخی مشکلات، روند تکمیل آنها متوقف شده بود.

