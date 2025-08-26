لایحه حفاظت از داده به زودی نهایی می شود

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، لایحه حفاظت از داده مربوط به فضای مجازی را یکی از اقدامات مهم برای حفاظت از حقوق مردم در این حوزه و افزایش اعتماد به سکوهای بومی دانست.
صدر با تأکید بر ویژگیهای این لایحه گفت: این لایحه نظاممند کردن دادهها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از دادهها در سکوهای اینترنتی را در اولویت قرار داده است.
وی افزود: هدف اصلی این طرح، حمایت گستردهتر از مردم و کسبوکارهای فعال در فضای مجازی است که به صورت کامل و با دقت تدوین شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به برگزاری جلسات متعدد و همکاری نزدیک اعضای مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته، امیدواریم این لایحه به زودی نهایی و آماده شود.
