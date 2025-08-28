لزوم شناسایی نسخه زیست مجازی با هویت ایرانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نشست هم اندیشی مدیران و نمایندگان اندیشکده های فعال در حوزه فضای مجازی با سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و حجت الاسلام میثم غلامی رئیس پژوهشگاه فضای مجازی عصر امروز چهارشنبه (۵ شهریور ۱۴۰۴) برگزار شد.

در این نشست آقامیری با اشاره به این که در نگاه کلان به دنیا، در حال حاضر اروپا در مسئله حکمرانی داده شکست خورده و چین و برخی کشورهای دیگر با دو رویکرد متفاوت در این حوزه موفق عمل کرده اند، گفت: با تبیین این مسیر می‌توانیم از فرصت‌های فضای مجازی و ظرفیت‌های آن برای تحقق آرمان‌هایمان استفاده کنیم که البته تعیین این مسیر، چالش جدی در کشور بوده و اختلاف نظرهایی درباره آن وجود دارد.

وی با تاکید بر اهمیت جدی فضای مجازی، افزود: تقریباً هر آنچه در فضای فیزیکی وجود دارد، در فضای مجازی هم ایجاد شده و زیست مجازی با هویت جدید شهروندی شکل گرفته است تا جایی که شما می‌توانید در یک شهر زندگی کنید اما شهروند یک جامعه مجازی باشید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شناسایی نسخه زیست ما با هویت ایرانی - اسلامی در فضای مجازی مهم است و اگر فضای مجازی را ابزار ببینیم، چالشی در این حوزه نخواهیم داشت اما اگر آن را یک جامعه با ساحتی مستقل در نظر بگیریم، شناسایی این نسخه اهمیت خواهد یافت؛ البته موضوع حفظ هویت‌های تاریخی و فرهنگ ملت‌ها در فضای مجازی، یک چالش بین المللی برای بسیاری از کشورهاست و کشورهای زیادی در حال بحث و گفتگو برای پیدا کردن راه حلی برای این مسئله هستند.

همچنین در این نشست حجت الاسلام میثم غلامی رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به این که یکی از مشکلات اندیشکده ها مشخص نبودن روندها در این حوزه است، تاکید کرد: باید این جلسات به صورت متناوب و دوره‌ای برگزار شود تا با مشخص شدن ظرفیت‌های هر اندیشکده، بتوان با آنها تعامل و همکاری کرد.

وی افزود: هم اندیشی با اندیشکده ها برای شناسایی چالش‌های عرصه سیاست گذاری و نحوه اجرای مصوبات، مؤثر خواهد بود تا بتوانیم با همفکری آنها به تصویر مطلوب در این حوزه دست یابیم.

در ادامه نیز اندیشکده های فعال در حوزه فضای مجازی گزارشی از برنامه‌ها و پژوهش‌های انجام شده در این حوزه را ارائه کرده و ظرفیت‌های خود رابه طور جداگانه معرفی کردند.

تبیین سناریوی حکمرانی فضای مجازی، تعیین مسئله‌های اصلی کشور همچون اخبار جعلی و جنگ شناختی، اعمال نگاه روانشناختی بر پدیده‌های جنگ شناختی، تعیین نقش فضای مجازی در شرایط فعلی کشور، تاکید بر حکمرانی داده مبتنی بر هوش مصنوعی، ایجاد نگاه پدیده محور به این فضا، تأمین مالی پایدار اندیشکده ها، ایجاد ساز و کار شفاف برای رسیدن پژوهش‌ها به جامعه هدف، اختیار و استقلال علمی و تثبیت دیدگاه ملی نسبت به پروژه‌های پژوهشی، تعیین تکلیف مالکیت معنوی و حل مسئله انحصار داده‌ها در کشور از جمله مسائل و مشکلات فعالان این حوزه بود که در این نشست مطرح شد.

گفتنی است؛ اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، اندیشکده ایتان، اندیشکده حکمرانی شاخص، اندیشکده حنان، اندیشکده دینا، اندیشکده رستا، اندیشکده شرح، اندیشکده فهم، اندیشکده محنا، آزمایشگاه داده و حکمرانی، اندیشکده حکمرانی شریف، مرکز بینش‌های رفتاری ایران، مرکز مطالعات توسعه و رقابت و هسته سپهرا در این نشست حضور داشتند.