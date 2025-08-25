هم بنیانگذار ایر بی ان بی جایگزین ایلان ماسک در دولت ترامپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، جو گبیا، هم بنیانگذار پلتفرم ایر بی ان بی اعلام کرد پس از انتصابش توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای هدایت «استودیوی ملی طراحی» (US National Design Studio) جدید آمریکا، قصد دارد خدمات آنلاین دولتی را ساده و روان‌تر کند.

این آژانس به عنوان جایگزین ساده سازی شده وزارت کارآمدی (DOGE) جنجالی آمریکا است که قبلا ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی رهبری آن را برعهده داشت.

روز پنج شنبه هفته گذشته ترامپ دستور اجرائی را برای تاسیس این استودیو امضا کرد. در دستور مذکور ذکر شده استودیو ملی طراحی آمریکا درباره کاربردی بودن، زیبایی شناسی و طراحی های استاندارد به آژانس های دولیت توصیه ارائه می کند و همزمان هزینه های مضاعف را از بین می برد. قرار است این سازمان به مدت سه سال فعالیت کند و بعد از آن تعطیل شود.

گبیا در پلتفرم ایکس اعلام کرد هدفش آن است که وب سایت های دولتی را زیبا و آنها را با نرم افزارهای مدرن اجرا کند و از سوی دیگر تجربه کاربری ایده آلی ارائه دهد. او چشم اندازش از این فرایند را با اپ استور اپل مقایسه کرد و وعده داد سرویس ها ساده و معتبرتر شوند و برای شهروندان رضایتبخش تر باشند.

به نوشته فاکس نیوز، کاخ سفید اعلام کرده تیم گبیا قرار است به حدود ۲۶ هزار تعامل فدرال که نیازها و انتظارات مردم را بر آورده نمی کنند، رسیدگی کند. طبق اطلاعات کاخ سفید، فقط شش درصد از وب‌سایت‌های فدرال در عملکرد موبایل امتیاز «خوب» کسب کرده‌اند و ۴۵ درصد از آنها با موبایل سازگار نیستند. همچنین کمتر از ۲۰ درصد از این سایت‌ها از «کد استاندارد سیستم طراحی وب آمریکا» (Web Design System code) استفاده می‌کنند که منجر به تجربه کاربری ناسازگار شده است.