حجتالاسلام علیاصغر عسگری امام جمعه رفسنجان استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات قرارگاه ملی مسجد در این شهرستان بیان کرد: بعد از اینکه مقرر شد وضعیت اداره مساجد با محوریت امامان جماعت و ائمه جمعه دنبال شود، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. در این راستا همکاری بسیار خوبی میان سپاه، سازمان تبلیغات، اداره اوقاف و دفتر امام جمعه شکل گرفته و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
وی ادامه داد: تاکنون از میان ۱۴۸ مسجدی که در سامانه ثبت شدهاند، ۷۴ مسجد مورد تأیید نهایی قرار گرفته است. در شهر رفسنجان ۱۱۲ مسجد داریم که ۸۰ مسجد در مناطق غیرشهری و ۱۲ مسجد در مناطق شهری فعال هستند. در مجموع ۱۹۲ مسجد در سطح شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۱۴۰ مسجد غیرفعال هستند. از میان مساجد غیرفعال، ۷۰ مسجد در روستاها و ۱۰ مسجد در مناطق شهری قرار دارند. در مجموع، شهرستان رفسنجان دارای ۲۵۲ مسجد در مناطق شهری و روستایی است که فعالیتهای متنوعی در آنها انجام میشود.
امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: در حال حاضر در ۱۹۲ مسجد شهرستان اقامه نماز جماعت برقرار است. همچنین در ۲۷ اداره شهرستان نماز جماعت ظهر و عصر اقامه میشود. علاوه بر آن در ۲۲۲ مدرسه، امام جماعت حضور دارد و نماز جماعت برگزار میشود. در حوزه دانشجویی نیز ۱۴ خوابگاه دارای برنامه نماز جماعت هستند. به این ترتیب، مجموعاً در ۴۵۵ نقطه شهرستان، نماز جماعت اقامه میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هیئتامنای مساجد اشاره کرد و افزود: اعطای احکام مسئولیت به اعضای هیئتامنا با همکاری سازمان تبلیغات و دیگر نهادها در حال انجام است و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته است. همچنین برای رفع مسائل مالی مساجد نیز مقرر شده است تمامی کمکها و دریافتها از مردم به صورت رسمی ثبت و اسناد لازم صادر شود تا شفافیت کامل در هزینهکردها ایجاد شود.
حجتالاسلام عسگری در پایان خاطرنشان کرد: روند ساماندهی مساجد شهرستان رفسنجان مثبت و رو به رشد است، هیئتامنا همکاری خوبی دارند و مردم نیز از این روند راضی هستند. انشاءالله این اقدامات با همراهی همه مجموعهها به نتایج ارزشمندی منجر خواهد شد.
