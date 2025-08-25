  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

«گانتز» خطاب به وزیر صهیونیست: حقیقت را بگو

«گانتز» خطاب به وزیر صهیونیست: حقیقت را بگو

عضو سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی خطاب به وزیر دارایی این رژیم گفت که باید به شکست اعتراف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنی گانتز عضو سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس حزب آبی-سفید این رژیم خطاب به اسموتریچ وزیر دارایی تل آویو گفت: زمان اعتراف به حقیقت رسیده است. شما در نابود کردن حماس شکست خوردید.

وی افزود: مأموریت جریان معارض اقدام فوری برای تشکیل کابینه‌ای است که بتواند اسرا را آزاد کند.

گانتز تصریح کرد: تفکرات شما مجدداً شکست خورد و با واقعیت رو به رو شدید. زمان آن فرا رسیده که کابینه از خواب بیدار شود و برای بازگرداندن اسرا و سربازی اجباری برای همگان تلاش کند.

وی روز شنبه خواهان براندازی کابینه بنیامین نتانیاهو و تشکیل یک کابینه جدید شده بود.

