«گانتز» خطاب به وزیر صهیونیست: حقیقت را بگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنی گانتز عضو سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی و رئیس حزب آبی-سفید این رژیم خطاب به اسموتریچ وزیر دارایی تل آویو گفت: زمان اعتراف به حقیقت رسیده است. شما در نابود کردن حماس شکست خوردید.

وی افزود: مأموریت جریان معارض اقدام فوری برای تشکیل کابینه‌ای است که بتواند اسرا را آزاد کند.

گانتز تصریح کرد: تفکرات شما مجدداً شکست خورد و با واقعیت رو به رو شدید. زمان آن فرا رسیده که کابینه از خواب بیدار شود و برای بازگرداندن اسرا و سربازی اجباری برای همگان تلاش کند.

وی روز شنبه خواهان براندازی کابینه بنیامین نتانیاهو و تشکیل یک کابینه جدید شده بود.