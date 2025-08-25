به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف صادقی با اشاره به اجرای طرحی نوآورانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی کشور با ظرفیت سه مگاوات در این استان احداث می‌شود؛ طرحی که با مشارکت مددجویان بهزیستی اجرا و زمینه اشتغال پایدار و تولید انرژی پاک را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: مجوز احداث این نیروگاه از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) صادر شده و مراحل واگذاری زمین دولتی در محل مناسب برای اتصال به شبکه توزیع برق نیز نهایی شده است.

وی اضافه کرد: این پروژه به‌صورت حمایتی و با مشارکت مددجویان بهزیستی اجرا می‌شود و سهم هر مددجو در این طرح پنج کیلووات است که علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز استان، بستر درآمد پایدار و توانمندسازی جامعه هدف را فراهم می‌کند.

وی با بیان این‌که نیروگاه فوق بر روی زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار احداث خواهد شد، اضافه کرد: ظرفیت سه مگاواتی این طرح معادل تأمین برق حدود ۶۰۰ خانوار است.

صادقی تاکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی، علاوه بر کاهش ناترازی انرژی و توسعه پایدار، حمایت عملی از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی را به دنبال دارد و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی ادامه داد: همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی، مسیری جدید برای افزایش تولید برق و ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد گشود.