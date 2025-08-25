  1. استانها
  2. قم
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی کشور در قم احداث می‌شود

قم- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی کشور با ظرفیت سه مگاوات در این استان احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف صادقی با اشاره به اجرای طرحی نوآورانه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی کشور با ظرفیت سه مگاوات در این استان احداث می‌شود؛ طرحی که با مشارکت مددجویان بهزیستی اجرا و زمینه اشتغال پایدار و تولید انرژی پاک را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: مجوز احداث این نیروگاه از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) صادر شده و مراحل واگذاری زمین دولتی در محل مناسب برای اتصال به شبکه توزیع برق نیز نهایی شده است.

وی اضافه کرد: این پروژه به‌صورت حمایتی و با مشارکت مددجویان بهزیستی اجرا می‌شود و سهم هر مددجو در این طرح پنج کیلووات است که علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز استان، بستر درآمد پایدار و توانمندسازی جامعه هدف را فراهم می‌کند.

وی با بیان این‌که نیروگاه فوق بر روی زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار احداث خواهد شد، اضافه کرد: ظرفیت سه مگاواتی این طرح معادل تأمین برق حدود ۶۰۰ خانوار است.

صادقی تاکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی، علاوه بر کاهش ناترازی انرژی و توسعه پایدار، حمایت عملی از اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی را به دنبال دارد و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی ادامه داد: همکاری مشترک دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تجمیعی، مسیری جدید برای افزایش تولید برق و ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهد گشود.

