سیدحسین و پایان دادن به دو رکورد منفی مقابل پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر در حالی امروز دوشنبه ۳ شهریور به مصاف هم می‌روند که سید حسین حسینی دروازه‌بان جدید زردپوشان به دنبال پایان دادن به دو رکورد منفی است.

سید حسین حسینی کارنامه قابل توجهی برابر پرسپولیس دارد. او تاکنون در ۱۵ دیدار رسمی برابر سرخ‌پوشان پایتخت به میدان رفته که حاصل آن ۸ شکست و ۷ تساوی بوده و هنوز هرگز طعم پیروزی مقابل این تیم را نچشیده است.

حسینی در این بازی‌ها ۱۸ گل از مهاجمان پرسپولیس دریافت کرده و تنها دو بار موفق به ثبت کلین‌شیت شده است.

دروازه‌بان ملی‌پوش سپاهان که تابستان امسال از استقلال به جمع شاگردان محرم نویدکیا پیوست، تاکنون در دو بازی رسمی با تیم جدیدش به میدان رفته است؛ دیدار پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا مقابل الدحیل و هفته نخست لیگ برتر برابر ملوان، او در این دو مسابقه در مجموع ۴ بار دروازه خود را باز شده دیده و هنوز نتوانسته برای سپاهان کلین‌شیت کند.

حسینی اگر بتواند امروز دروازه خود را بسته نگه دارد، برای نخستین بار با پیراهن سپاهان کلین شیت کرده است.